WhatsApp lança recurso para pais limitarem quem pode falar com seus filhos

O WhatsApp deu um passo importante na proteção de crianças e adolescentes ao anunciar, nesta quarta-feira (11/3), um novo conjunto de ferramentas de controle parental. O recurso permite que pais ou responsáveis monitorem e coloquem limites na atividade de menores de 13 anos dentro do aplicativo. A funcionalidade começará a ser testada com um grupo restrito de usuários nas próximas semanas antes do lançamento global.

Para ativar o monitoramento, os adultos deverão vincular as contas colocando o próprio telefone e o da criança lado a lado. Após a conexão, o responsável passa a ter o controle sobre as interações do menor, garantindo um ambiente digital mais seguro e supervisionado.

Monitoramento de Grupos e Contatos

A nova atualização do WhatsApp foca em dar transparência aos pais sobre com quem seus filhos estão interagindo, especialmente em ambientes coletivos.

Gestão de Grupos: Pais podem configurar em quais grupos a criança pode participar. O app detalha quem são os participantes e administradores para auxiliar na decisão.

Filtro de Desconhecidos: Solicitações de mensagens de números não salvos vão para uma pasta especial, visualizada primeiro pelos pais para aprovação.

Alertas de Segurança: O responsável é notificado imediatamente se a criança adicionar, bloquear ou denunciar qualquer usuário na plataforma.

Restrições e Privacidade

Para garantir a conformidade com as regulamentações de segurança infantil, as contas gerenciadas terão acesso limitado a ferramentas que possam representar riscos de privacidade ou exposição inadequada.

Recurso do WhatsApp Disponibilidade para Menores Observação Mensagens e Ligações Permitido (Monitorado) Protegidas por criptografia de ponta a ponta. Meta AI e Canais Bloqueado Evita interação com robôs e conteúdos públicos. Status e Status de Terceiros Bloqueado Protege a visibilidade da rotina da criança. Mensagens Temporárias Bloqueado Garante que o histórico não seja apagado sem rastro. Visualização Única Bloqueado Impede o envio ou recebimento de mídias autodestrutivas.

Segundo o WhatsApp, o desenvolvimento dessas funções atende a pedidos diretos de famílias que buscavam uma experiência adaptada para o público infantil. A empresa reforça que as informações dessas contas não são utilizadas para fins publicitários e que todo o sistema foi revisado por especialistas independentes em segurança digital. As configurações são protegidas por senha e só podem ser alteradas pelo smartphone do adulto vinculado.

Fonte: G1

Redigido por: ContilNet