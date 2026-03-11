12/03/2026
ContilPop
Amigo de Ana Castela que filmou Maria Flor se pronuncia após polêmica com Virginia
Pai de Melody expõe agressão da ex e prejuízo de R$ 300 mil em carro
Wagner Moura será um dos apresentadores de prêmios no Oscar 2026
Mulher que trabalha em famoso bordel da Europa fala sobre a rotina
Júlia Ribeiro e Mari Fernandez anunciam gravidez
Babu Santana fala sobre interesse em Maxiane e Chaiany
Ana Maria Braga coloca Babu contra a parede e dispara acusação de machismo
Menino de 12 anos inicia preparação precoce para o Enem
Bruna Marquezine fala sobre arrependimento com procedimentos estéticos
Milena aperta a mão de Babu Santana após eliminação no BBB 26

WhatsApp lança recurso para pais limitarem quem pode falar com seus filhos

Nova ferramenta permite que responsáveis configurem grupos, revisem solicitações de desconhecidos e recebam alertas de segurança; contas gerenciadas terão recursos como Meta AI e Status bloqueados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
WhatsApp permite que pais e responsáveis gerenciem contas dos filhos — Foto: Divulgação/WhatsApp

O WhatsApp deu um passo importante na proteção de crianças e adolescentes ao anunciar, nesta quarta-feira (11/3), um novo conjunto de ferramentas de controle parental. O recurso permite que pais ou responsáveis monitorem e coloquem limites na atividade de menores de 13 anos dentro do aplicativo. A funcionalidade começará a ser testada com um grupo restrito de usuários nas próximas semanas antes do lançamento global.

📱 Participe do canal do ContilNet no instagram

Para ativar o monitoramento, os adultos deverão vincular as contas colocando o próprio telefone e o da criança lado a lado. Após a conexão, o responsável passa a ter o controle sobre as interações do menor, garantindo um ambiente digital mais seguro e supervisionado.

Monitoramento de Grupos e Contatos

A nova atualização do WhatsApp foca em dar transparência aos pais sobre com quem seus filhos estão interagindo, especialmente em ambientes coletivos.

  • Gestão de Grupos: Pais podem configurar em quais grupos a criança pode participar. O app detalha quem são os participantes e administradores para auxiliar na decisão.

  • Filtro de Desconhecidos: Solicitações de mensagens de números não salvos vão para uma pasta especial, visualizada primeiro pelos pais para aprovação.

  • Alertas de Segurança: O responsável é notificado imediatamente se a criança adicionar, bloquear ou denunciar qualquer usuário na plataforma.

Restrições e Privacidade

Para garantir a conformidade com as regulamentações de segurança infantil, as contas gerenciadas terão acesso limitado a ferramentas que possam representar riscos de privacidade ou exposição inadequada.

Recurso do WhatsApp Disponibilidade para Menores Observação
Mensagens e Ligações Permitido (Monitorado) Protegidas por criptografia de ponta a ponta.
Meta AI e Canais Bloqueado Evita interação com robôs e conteúdos públicos.
Status e Status de Terceiros Bloqueado Protege a visibilidade da rotina da criança.
Mensagens Temporárias Bloqueado Garante que o histórico não seja apagado sem rastro.
Visualização Única Bloqueado Impede o envio ou recebimento de mídias autodestrutivas.

Segundo o WhatsApp, o desenvolvimento dessas funções atende a pedidos diretos de famílias que buscavam uma experiência adaptada para o público infantil. A empresa reforça que as informações dessas contas não são utilizadas para fins publicitários e que todo o sistema foi revisado por especialistas independentes em segurança digital. As configurações são protegidas por senha e só podem ser alteradas pelo smartphone do adulto vinculado.

Fonte: G1

Redigido por: ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.