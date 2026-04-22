O balanço parcial aponta que 79,4% dos declarantes no estado tem direito a restituição

Dados da Receita Federal, até às 16h (horário de Brasilía) desta quarta-feira (22), apontam que o Acre já registrou o envio de 52.636 declarações do Imposto de Renda de Pessoas Física (IRPF) 2026.

Do total das declarações, 59,3% são no modelo pré-preenchidas. O balanço parcial aponta que 79,4% dos declarantes no estado tem direito a restituição, enquanto 13,1% vão pagar e 7,5% são sem imposto. A idade média dos contribuintes é de 45 anos.

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Como esperado, a capital Rio Branco concentra o maior volume de movimentações fiscais, somando 32.291 declarações, o que representa mais da metade de todo o estado.

Até esta segunda-feira, foram enviadas 452 em Acrelândia, 321 em Assis Brasil, 1.561 em Brasileia, 453 no Bujari, 278 em Capixaba, 5.256 em Cruzeiro do Sul, 880 em Epitaciolândia, 1.090 em Feijó, 484 no Jordão, 735 em Mâncio Lima, 353 em Manoel Urbano, 433 em Marechal Thaumaturgo, 630 em Plácido de Castro, 508 em Porto Acre, 241 em Porto Walter, 33.761 em Rio Branco, 495 em Rodrigues Alves, 193 em Santa Rosa do Purus, 1.408 em Sena Madureira, 1.089 em Senador Guiomard, 1.381 em Tarauacá e 645 em Xapuri.

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Ao todo no Brasil, 14.598.618 foram enviados, sendo 73,2% das declarações com direito a restituição, 15,3% para pagar e 11,4% sem imposto. Das declarações enviadas, 60,3% foram no modelo pré-preenchidas, 55,3% simplificada, 9,3% retificadoras, com média de idade de 46 anos.

As estatísticas do envio das declarações de imposto de renda são registradas e divulgadas no portal da Meu Imposto de Renda, da Receita Federal, pelo gov.br.

A declaração enviada após o prazo legal fica sujeita à multa por atraso na entrega de declaração (MAED).

A declaração de imposto de renda final de espólio (DFE) e de saída definitiva do país (DSDP) também obedecem aos mesmos prazos, observadas suas peculiaridades.

Os valores arrecadados com o imposto de renda contribuem para o desenvolvimento do Brasil, financiando a saúde, educação, segurança e inúmeros serviços públicos prestados ao cidadão brasileiro.

Confira os prazos da Receita Federal, divulgada pelo governo federal

Imposto de Renda

A Receita implantou diversas novidades para a declaração do IRPF, como a antecipação do pagamento das restituições. Serão quatro lotes (29/05, 30/06, 31/07 e 31/08), ante cinco lotes, no ano passado.

Também há aprimoramentos nas declarações pré-preenchidas (com alertas para evitar erros de preenchimento); assim como cashback do IRPF para cerca de quatro milhões de contribuintes que não estavam obrigados e não entregaram a DIRPF 2025, mas que têm direito à restituição. Essa devolução, que pode alcançar R$ 1 mil por contribuinte, é um importante mecanismo de justiça fiscal, aponta a Receita.

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2026 segue até as 23h59 do dia 29 de maio. O primeiro lote de restituições será pago em 29 de maio. A escala de prioridades nas restituições não teve alterações em relação ao ano passado, lembrando que o primeiro grupo a ser atendido será o de contribuintes com idade igual ou superior a 80 anos.