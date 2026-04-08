Acre abre vagas para brigadistas voluntários com bolsa de até R$ 2 mil

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Quem busca atuar na linha de frente contra queimadas no Acre terá uma nova oportunidade nos próximos dias. O governo do estado abriu, na edição desta quarta-feira (8), no Diário Oficial do Estado (DOE), processo seletivo para brigadistas florestais voluntários, com 100 vagas distribuídas em unidades de conservação e cidades estratégicas.

As inscrições acontecem entre os dias 13 e 17 de abril, de forma gratuita, e podem ser feitas pela internet ou presencialmente. Ao todo, são 50 vagas imediatas e outras 50 para cadastro de reserva, com atuação em municípios como Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira.

O processo seletivo será dividido em três etapas: análise curricular, testes físicos e curso de formação. Entre os desafios, os candidatos terão que percorrer 2,4 quilômetros carregando uma bomba costal de aproximadamente 24 quilos, além de executar atividades com ferramentas agrícolas em tempo limitado.

A última fase inclui um curso prático com simulações reais de combate a incêndios, ministrado pelo Corpo de Bombeiros.

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Atuação voluntária, mas com ajuda de custo

Apesar de não haver vínculo empregatício, os selecionados receberão uma bolsa mensal de caráter indenizatório, no valor de R$ 1.800 para brigadistas e R$ 2.000 para chefes de brigada. O recurso é destinado a cobrir despesas como alimentação, transporte e hospedagem durante as atividades.

Além de atuar diretamente no controle de incêndios, os brigadistas também participarão de ações educativas, monitoramento ambiental e recuperação de áreas degradadas. A atuação ocorre principalmente em unidades de conservação e regiões próximas, consideradas mais vulneráveis às queimadas.

A seleção prioriza candidatos que residam nessas áreas.

LEIA O EDITAL NA ÍNTEGRA:

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