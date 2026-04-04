05/04/2026
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Acre registra apenas 5 focos de incêndio no primeiro trimestre de 2026, aponta Inpe

Acre responde por apenas 0,08% dos focos da Região Norte

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Acre registra apenas 5 focos de incêndio no primeiro trimestre de 2026, aponta Inpe
Nova portaria da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) organiza o chamado Serviço Ambiental Voluntário de Brigadista Florestal. — Foto: Neto Lucena/Secom
📸 Foto Destaque: Neto Lucena/Secom
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🔍 Fato Checado

Enquanto o Brasil enfrenta desafios com o aumento de queimadas em diversas regiões, o Acre mantém índices de incêndios florestais em níveis mínimos históricos. Segundo dados do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Estado registrou apenas 5 focos de incêndio entre os meses de janeiro e março de 2026.

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Os números detalhados mostram uma estabilidade no monitoramento: foram 2 focos em janeiro, 1 em fevereiro e 2 em março.

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O desempenho do Acre chama a atenção quando comparado ao cenário regional. A Região Norte acumula 5.908 focos no ano, mas a vasta maioria está concentrada em Roraima, que registrou 2.535 focos (42,9% do total da região).

No ranking regional, o Acre ocupa a penúltima posição, superando apenas o Amapá, que não registrou focos. Estados vizinhos como Amazonas (239 focos) e Pará (203 focos) apresentam números significativamente superiores aos registrados em solo acreano.

No cenário nacional, o Brasil já contabiliza 12.186 focos de incêndio em 2026. Nesse contexto, a participação do Acre é quase imperceptível, representando apenas 0,04% de todas as ocorrências do país. O contraste é ainda maior em relação ao líder nacional, Mato Grosso, que detém 3.447 focos — cerca de 28% do total nacional.

Resumo dos dados:

  • Acre: 5 focos (0,08% da Região Norte)
  • Região Norte: 5.908 focos
  • Brasil: 12.186 focos
  • Líder de queimadas: Mato Grosso (3.447 focos)

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