Acre sedia lançamento nacional do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas 2026

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O município de Mâncio Lima, no Acre, foi o cenário escolhido para o anúncio do Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI) 2026, realizado nesta segunda-feira (13). A secretária de Saúde Indígena, Lucinha Tremembé, oficializou a iniciativa na aldeia Barão do Rio Branco, destacando o esforço para levar imunizantes a territórios de difícil acesso.

O município conta com três etnias (Puyanawa, Nukini e Nawa), totalizando cerca de dois mil indígenas. A ação do Mês de Vacinação será realizada de 25 de abril a 25 de maio de 2026 e está integrada à 24ª Semana de Vacinação nas Américas e à 15ª Semana Mundial de Imunização. Durante o MVPI, serão ofertados todos os imunobiológicos previstos no Calendário Nacional de Vacinação.

“Iniciar o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas em um território com desafios históricos de acesso é uma decisão estratégica e necessária. Nosso objetivo é ampliar a cobertura vacinal justamente em locais de baixa cobertura, garantindo que a informação chegue de forma clara e respeitosa, e que a população compreenda a importância da imunização para a proteção individual e coletiva. Estamos mobilizando equipes, fortalecendo a atenção primária e reafirmando o compromisso do Ministério da Saúde com a equidade e com o cuidado integral aos povos indígenas”, destacou a secretária.

Desde sua criação em 2010, o Mês de Vacinação dos Povos Indígenas tem sido uma ferramenta essencial para levar imunizantes a comunidades remotas do Brasil. Essas iniciativas reforçam o papel da imunização na proteção coletiva e no controle de doenças em todo o país.