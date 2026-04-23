A expectativa agora é de que o procedimento ocorra com sucesso

Após dias de incerteza e apreensão, a família de Maicon Brandão finalmente recebeu uma notícia que trouxe alívio e renovou a esperança. O morador de Sena Madureira, bastante conhecido na comunidade Boca do Caeté, foi autorizado a viajar para Recife (PE), onde passará por um transplante cardíaco.

Diagnosticado com doença de Chagas, Maicon vinha enfrentando uma rápida piora no quadro de saúde. A situação se tornava ainda mais delicada devido à falta de um leito de UTI disponível em Recife, o que impedia sua transferência e aumentava a angústia dos familiares. A mudança no cenário aconteceu na quarta-feira (22), quando surgiu a tão aguardada vaga. Com isso, a viagem foi imediatamente organizada e está prevista para acontecer nesta quinta-feira (23), por meio de uma UTI aérea, garantindo o suporte necessário durante o deslocamento.

Segundo informações, devido ao avanço da doença, o transplante passou a ser a única alternativa indicada pela equipe médica. O procedimento, considerado de alta complexidade, representa agora a principal chance de recuperação para Maicon.

Em uma nota divulgada pela família, a esposa Tereza Tavares agradeceu o apoio recebido durante esse período difícil. Amigos, conhecidos e até pessoas que não tinham contato direto se mobilizaram em uma corrente de solidariedade, compartilhando pedidos de ajuda, contribuindo financeiramente e enviando mensagens de incentivo.

“Somos imensamente gratos por cada gesto de carinho, por cada oração e por toda ajuda recebida. Isso nos deu forças para continuar lutando. Agora, seguimos para Recife com fé e esperança de que tudo dará certo”, destacou a família.

A expectativa agora é de que o procedimento ocorra com sucesso. Enquanto isso, familiares e amigos seguem mobilizados em orações pela recuperação de Maicon, que, aos 41 anos, enfrenta um dos momentos mais desafiadores de sua vida.