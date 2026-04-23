Menos de 24 horas depois de um apagão total no transporte coletivo, o cenário no Terminal Urbano de Rio Branco já era outro na manhã desta quinta-feira (23). Com a frota operando novamente em 100%, o prefeito Alysson Bestene esteve no local para acompanhar de perto a retomada, ouvir passageiros e motoristas e sinalizar que a crise pode marcar o início de mudanças mais profundas no sistema.

A presença do gestor no principal ponto de circulação do transporte público da capital ocorreu logo após a prefeitura decretar situação de emergência no setor, medida tomada ainda na quarta-feira (22), após a paralisação que deixou milhares de pessoas sem ônibus.

Durante a visita, Bestene adotou um tom de reconhecimento dos problemas enfrentados pela população e afirmou que a gestão não vai se esquivar diante da crise.

“A gestão, na verdade, vem se desculpar por esse transtorno com a população. Tanto a população quanto os trabalhadores não merecem isso, e a gente não se exime da responsabilidade”, disse.

Acompanhado de equipes da prefeitura, o prefeito percorreu o terminal, conversou com usuários que voltavam à rotina após o dia de caos e também com trabalhadores do sistema, que estavam entre os principais afetados pela paralisação, motivada, entre outros fatores, por atrasos salariais.

A crise expôs fragilidades no modelo atual do transporte coletivo da capital. Diante disso, o decreto emergencial – de número 782 – autoriza a prefeitura a adotar medidas imediatas para garantir o funcionamento do serviço, incluindo a possibilidade de intervenção direta ou até a entrada de novas empresas, caso necessário.

Segundo Bestene, a resposta rápida foi essencial para evitar que o problema se prolongasse.

“Tanto que em menos de 24 horas a gente já está tomando providências. Lançamos o decreto emergencial para justamente seguir um passo onde a gente vai, de fato, sentar à mesa e conduzir um processo de transição dentro do transporte público, buscando a melhoria dessas condições”, afirmou.

O prefeito também revelou que a empresa responsável pelo serviço já foi chamada para uma conversa considerada decisiva. A intenção, segundo ele, é estabelecer um novo patamar de compromisso com a população.

“Já chamamos a empresa para uma conversa franca e transparente. Onde a gente precisar intervir, vamos intervir, para que o usuário do transporte público tenha melhores condições”, reforçou.

Um dos pontos mais sensíveis da crise, o atraso no pagamento dos motoristas, também entrou na pauta das medidas emergenciais. Bestene garantiu que providências já começaram a ser adotadas para regularizar os salários.

“Os trabalhadores precisam ser valorizados e receber seus salários. Isso a gente já está providenciando, e hoje mesmo já houve encaminhamentos para que esses pagamentos sejam retomados”, disse.

Enquanto os ônibus voltavam às ruas, a prefeitura também anunciou ações paralelas para melhorar a infraestrutura que sustenta o sistema. Entre elas, a recuperação dos corredores exclusivos de ônibus, com serviços de tapa-buraco e melhorias nas vias por onde circulam as linhas.

“Estamos iniciando um processo de recuperação dos corredores de ônibus, com equipes nas ruas fazendo tapa-buraco e melhorando as vias, para dar melhores condições de trafegabilidade ao transporte público”, explicou o prefeito.

A gestão municipal afirma que vai manter o monitoramento contínuo do serviço e ampliar o diálogo com trabalhadores, empresas e usuários. A promessa é que a situação emergencial não seja apenas uma resposta pontual, mas o ponto de partida para uma reestruturação mais ampla.