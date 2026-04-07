Adailton discorda de indicação de Bestene mas diz que respeita decisão de Mailza

Para Adailton, a escolha do gestor para o comando da Sesacre deveria resultar de um consenso entre o Palácio e a Casa do Povo

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O deputado Adailton Cruz, presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), faz parte do grupo de deputados da base do governo que não concorda com a nomeação do ex-deputado José Bestene para o cargo de Secretário de Estado de Saúde (Sesacre), uma decisão da governadora Mailza Assis comunicada aos parlamentares nesta segunda-feira (6).

Em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (7), o parlamentar afirmou que, embora discorde da decisão de Mailza, respeita sua posição como chefe de Estado.

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Para Adailton, a escolha do gestor ou gestora para o comando da Sesacre deveria resultar de um consenso entre o Palácio e a Casa do Povo.

“Ontem, fizemos uma visita institucional à Mailza, primeiramente para acompanhar e oferecer suporte; ela está assumindo agora, organizando a estrutura, e o objetivo maior foi esse: deixar claro nosso apoio a ela, como já me manifestei publicamente. Um dos assuntos tratados, entre tantos outros, foi a situação da saúde. Quero deixar claro que, na minha visão, é um momento em que não se pode fazer muitas mudanças, mas é necessário dar uma nova direção à saúde. Acredito que, de forma geral, a saúde precisa manter o projeto no que tange à expansão dos serviços e requer um nome que traga consenso tanto para a Casa quanto para a sociedade e os trabalhadores”, destacou.

“Deixei minha opinião bem clara, mas a decisão é da governadora, e o que ela decidir eu vou acatar; primeiro, como mulher, e, em segundo lugar, porque ela é a chefe de Estado. Ela está à frente e sabe, de fato, o que está acontecendo. Contudo, não me furtarei de expressar minha opinião. Acredito que deve ser uma decisão muito bem avaliada, pois a saúde é um dos pontos mais críticos do governo, e não podemos dar um passo em falso. Todos os passos agora precisam avançar”, acrescentou.

‘Profissional com uma trajetória consolidada’

Adailton elogiou Bestene, mas reafirmou que a escolha do novo secretário deve ser feita com cautela.

“Não tenho nada contra o Bestene; pelo contrário, é um profissional com uma trajetória consolidada, inclusive na área da saúde. Porém, acredito que a escolha precisa ser reavaliada de forma mais específica, considerando os anseios dos profissionais, da população e também da Casa [Aleac], que possui suas próprias observações. Independentemente disso, deixei claro que o que ela decidir eu vou apoiar e respeitar, pois a admiro como pessoa e profissional. A decisão final cabe a ela, mas não me furtarei de expressar minha opinião”, salientou.

Por fim, Adailton afirmou que não tem um nome específico para indicar, mas defende que a escolha recaia sobre alguém com experiência na Saúde.

“Não tenho um nome específico para sugerir, mas acredito que deve ser alguém de carreira, que já conheça a estrutura, e, de preferência, uma mulher, para dar continuidade aos serviços e que esteja alinhada com o perfil que ela deseja para a saúde. Essa é a minha opinião, mas cabe a ela avaliar e definir posteriormente”, finalizou.