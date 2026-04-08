08/04/2026
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Adolescente fica ferido após ser atropelado ao atravessar preferencial

Vítima foi atingida por carro e recebeu atendimento após o impacto

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Adolescente Atropelado (1)
📸 Foto: ContilNet
⏱️ 2 mins leitura

Um adolescente de 17 anos ficou ferido após ser atropelado por um veículo na tarde desta quarta-feira (8), no cruzamento da Rua No Limite 1 com a Rua Cruzeiro do Sul, no bairro Esperança, em Rio Branco.

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De acordo com testemunhas, o adolescente trafegava de bicicleta pela Rua No Limite 1 quando não percebeu a sinalização e acabou avançando a via preferencial, a Rua Cruzeiro do Sul. No mesmo instante, um veículo modelo Fiat Pulse Drive, de cor branca, seguia no sentido centro-bairro pela via principal, e o motorista não conseguiu frear a tempo de evitar o impacto.

Adolescente Atropelado (2)

Com a colisão, o jovem foi arremessado e caiu violentamente contra o asfalto. Ele sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza leve.

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Um médico que passava pelo local prestou os primeiros socorros à vítima e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada para atender a ocorrência. Após os procedimentos iniciais, incluindo imobilização e protocolos de atendimento, o adolescente foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Segundo informações, o estado de saúde da vítima é estável, apresentando apenas desorientação no momento do atendimento.

A bicicleta do adolescente foi retirada do local por amigos, que a conduziram até a residência dele. O Policiamento de Trânsito não foi acionado para atender a ocorrência.

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