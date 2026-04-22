Advogada explica como atendimento genérico afasta clientes

A advogada e servidora pública Fran Brito chamou atenção nas redes sociais ao abordar um tema cada vez mais presente no mercado: a personalização no atendimento ao cliente. Em um vídeo recente, ela faz uma crítica direta a práticas consideradas ultrapassadas, como mensagens genéricas e abordagens impessoais.

No conteúdo, Fran destaca situações comuns que ainda ocorrem no comércio, como o envio de mensagens fora de contexto — a exemplo de lojas que desejam “bom dia” durante a noite — ou comunicações padronizadas que tratam todos os consumidores da mesma forma. Para ela, esse tipo de estratégia já não atende às expectativas do público atual.

A advogada ressalta que o comportamento do consumidor mudou e que, hoje, as pessoas não buscam apenas adquirir um produto, mas também se sentirem reconhecidas e valorizadas durante o processo de compra. “Não existe mais espaço para tratar o cliente como apenas um número”, afirma.

Segundo Fran Brito, as empresas que se destacam são aquelas que conseguem criar conexão com o público, entendendo preferências, histórico e necessidades individuais. Esse movimento, de acordo com ela, define a chamada “era da personalização do atendimento”, em que os detalhes fazem toda a diferença.

Outro ponto destacado é a importância da comunicação direta e humanizada. Para a advogada, empresas que investem em um relacionamento mais próximo com o cliente aumentam as chances de fidelização e fortalecem sua reputação no mercado.

A publicação gerou identificação entre usuários, que compartilharam experiências semelhantes nos comentários. Muitos relataram incômodo com atendimentos automatizados e reforçaram a importância de serem tratados de forma individualizada.

O debate evidencia uma mudança no comportamento de consumo: a personalização deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência. Em um cenário cada vez mais competitivo, empresas que não se adaptarem a essa realidade tendem a perder espaço.

A reflexão proposta por Fran Brito levanta um questionamento direto: sua empresa está preparada para tratar o cliente pelo nome ou ainda aposta em abordagens genéricas?