24/04/2026
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No Juruá, governadora anuncia pacote estrutural para a Polícia Civil

"Mais estrutura, mais viatura, mais segurança para a nossa população", afirmou a chefe do Executivo durante vitoria técnica

Por Fhagner Soares, ContilNet 24/04/2026 às 13:24 Atualizado: há 2 minutos
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No Juruá, governadora anuncia pacote estrutural para a Polícia Civil
Governo do Acre prioriza renovação de equipamentos para fortalecer as forças de segurança estaduais/ Foto: Instagram

A segurança pública do Vale do Juruá ganhou um reforço estratégico nesta sexta-feira (24). Em agenda oficial no município de Cruzeiro do Sul, a governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso da gestão estadual com o fortalecimento das forças de segurança, focando na renovação da frota e na modernização do aparato técnico da Polícia Civil do Acre.

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Durante a vistoria das novas unidades móveis e equipamentos, a governadora destacou a importância de oferecer condições dignas de trabalho aos agentes para garantir uma resposta rápida à criminalidade. “O nosso objetivo com a segurança pública é, claro, mais estrutura, mais viatura e mais segurança para a nossa população”, pontuou a chefe do Executivo.

No Juruá governadora anuncia pacote de estrutura para a Polícia Civil

Mailza reforça que a proteção da população é a meta central dos novos investimentos na área de segurança/ Foto: Instagram

Tecnologia como Aliada da Investigação

Além da entrega física de veículos, o pacote de investimentos contempla o avanço tecnológico. Segundo a governadora, a integração de novas ferramentas digitais e sistemas de monitoramento visa dar maior eficiência e celeridade ao trabalho policial em todo o estado.

No Juruá governadora anuncia pacote de estrutura para a Polícia Civil

Investimento em tecnologia promete dar agilidade aos processos investigativos da Polícia Civil no Juruá/ Foto: Instagram

A meta é reduzir os índices de criminalidade através de uma polícia mais inteligente e equipada. Mailza Assis celebrou a chegada do reforço estrutural, destacando que a modernização é um passo fundamental para transformar a realidade da segurança no interior do Acre.

Presença no Interior

A ação faz parte de um plano de descentralização dos recursos da segurança pública, garantindo que os municípios distantes da capital recebam o mesmo nível de investimento. Em Cruzeiro do Sul, os novos recursos devem otimizar o patrulhamento e as ações de campo, proporcionando maior sensação de segurança para a comunidade local e fortalecendo o combate aos ilícitos na região de fronteira.

Veja o vídeo: 

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