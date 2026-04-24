24/04/2026
ContilNet Notícias Logo

INSS paga 13º de aposentados hoje; veja calendário e quem recebe

INSS inicia hoje pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas.

Por Redação ContilNet 24/04/2026 às 07:35
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
INSS paga 13º de aposentados hoje; veja calendário e quem recebe
Foto: Divulgação / INSS

Os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira metade do abono anual hoje, 24 de abril. O pagamento será realizado de forma escalonada, acompanhando o depósito do benefício mensal de abril. Ao todo, o Governo Federal injetará R$ 78 bilhões na economia com as duas parcelas.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Quem recebe primeiro?

Nesta primeira fase, os depósitos são destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026). Para quem recebe acima deste valor, o dinheiro começará a cair a partir de 2 de maio.

Calendário da 1ª Parcela (Benefício de Abril)

Final do Cartão (sem o dígito) Recebe em:
1 24 de abril
2 27 de abril
3 28 de abril
4 29 de abril
5 30 de abril
6 04 de maio
7 05 de maio
8 06 de maio
9 07 de maio
0 08 de maio

A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Com informações do Valor Investe.

Como consultar o valor?

Os segurados podem verificar exatamente quanto irão receber através dos canais oficiais:

  1. App ou Site “Meu INSS”: Faça login com a conta Gov.br, vá em “Extrato de Pagamento” e selecione o mês 04/2026.

  2. Telefone 135: Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem tem direito (e quem fica de fora)?

  • Têm direito: Aposentados, pensionistas por morte, beneficiários de auxílio-doença (incapacidade temporária), auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

  • NÃO têm direito: Beneficiários do BPC/Loas (idosos e pessoas com deficiência de baixa renda) e de Renda Mensal Vitalícia.

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.