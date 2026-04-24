Os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira metade do abono anual hoje, 24 de abril. O pagamento será realizado de forma escalonada, acompanhando o depósito do benefício mensal de abril. Ao todo, o Governo Federal injetará R$ 78 bilhões na economia com as duas parcelas.
Quem recebe primeiro?
Nesta primeira fase, os depósitos são destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026). Para quem recebe acima deste valor, o dinheiro começará a cair a partir de 2 de maio.
Calendário da 1ª Parcela (Benefício de Abril)
|Final do Cartão (sem o dígito)
|Recebe em:
|1
|24 de abril
|2
|27 de abril
|3
|28 de abril
|4
|29 de abril
|5
|30 de abril
|6
|04 de maio
|7
|05 de maio
|8
|06 de maio
|9
|07 de maio
|0
|08 de maio
A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho.
Com informações do Valor Investe.
Como consultar o valor?
Os segurados podem verificar exatamente quanto irão receber através dos canais oficiais:
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App ou Site “Meu INSS”: Faça login com a conta Gov.br, vá em “Extrato de Pagamento” e selecione o mês 04/2026.
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Telefone 135: Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Quem tem direito (e quem fica de fora)?
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Têm direito: Aposentados, pensionistas por morte, beneficiários de auxílio-doença (incapacidade temporária), auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.
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NÃO têm direito: Beneficiários do BPC/Loas (idosos e pessoas com deficiência de baixa renda) e de Renda Mensal Vitalícia.