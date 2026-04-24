INSS inicia hoje pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas.

Os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber a primeira metade do abono anual hoje, 24 de abril. O pagamento será realizado de forma escalonada, acompanhando o depósito do benefício mensal de abril. Ao todo, o Governo Federal injetará R$ 78 bilhões na economia com as duas parcelas.

Quem recebe primeiro?

Nesta primeira fase, os depósitos são destinados aos segurados que recebem até um salário mínimo (R$ 1.621 em 2026). Para quem recebe acima deste valor, o dinheiro começará a cair a partir de 2 de maio.

Calendário da 1ª Parcela (Benefício de Abril)

Final do Cartão (sem o dígito) Recebe em: 1 24 de abril 2 27 de abril 3 28 de abril 4 29 de abril 5 30 de abril 6 04 de maio 7 05 de maio 8 06 de maio 9 07 de maio 0 08 de maio

A segunda parcela será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Com informações do Valor Investe.

Como consultar o valor?

Os segurados podem verificar exatamente quanto irão receber através dos canais oficiais:

App ou Site “Meu INSS”: Faça login com a conta Gov.br, vá em “Extrato de Pagamento” e selecione o mês 04/2026. Telefone 135: Atendimento de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Quem tem direito (e quem fica de fora)?