Anvisa proíbe venda de lote falsificado de K-MED

Anvisa proibiu lote falsificado de K-MED com cheiro de tutti-frutti.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24/04) a proibição total de comercialização, fabricação e uso do lote 2425576 dos produtos K-MED Hot e K-MED 2 em 1. A medida foi tomada após a fabricante oficial, a Cimed, confirmar a presença de unidades fraudulentas circulando no mercado.

Como identificar o produto falso?

O lote falsificado apresenta sinais visíveis que podem ser checados pelo consumidor antes da compra ou uso:

Lote: Verifique se o número é 2425576 (o original geralmente traz a letra “L” antes dos números).

Odor: O produto falso possui cheiro de “tutti-frutti” , enquanto o original é inodoro (sem cheiro).

Embalagem: Fique atento a erros de digitação, fontes diferentes da arte oficial, tampa fora do padrão e alterações na cor do frasco.

Com informações do g1.

Riscos à Saúde

Por não passar pelos testes de segurança da Anvisa e da Cimed, o uso desses itens falsificados pode causar:

Reações alérgicas severas e irritações na mucosa; Alteração do pH íntimo, facilitando o surgimento de infecções; Ruptura de preservativos, caso a composição contenha óleos não compatíveis com látex.

[Image showing the comparison between an original and a fake K-MED bottle, highlighting the lot number location]

O que fazer se você comprou o produto?

A recomendação oficial é interromper o uso imediatamente. Não jogue a embalagem fora antes de registrar uma denúncia nos canais da Vigilância Sanitária local ou pelo portal da Anvisa. Caso tenha utilizado o produto e apresente sintomas como ardência, coceira ou secreção atípica, procure orientação médica e informe o uso do dispositivo médico falsificado.