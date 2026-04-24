Anvisa proíbe venda de lote falsificado de K-MED

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24/04) a proibição total de comercialização, fabricação e uso do lote 2425576 dos produtos K-MED Hot e K-MED 2 em 1. A medida foi tomada após a fabricante oficial, a Cimed, confirmar a presença de unidades fraudulentas circulando no mercado.
Como identificar o produto falso?
O lote falsificado apresenta sinais visíveis que podem ser checados pelo consumidor antes da compra ou uso:
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Lote: Verifique se o número é 2425576 (o original geralmente traz a letra “L” antes dos números).
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Odor: O produto falso possui cheiro de “tutti-frutti”, enquanto o original é inodoro (sem cheiro).
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Embalagem: Fique atento a erros de digitação, fontes diferentes da arte oficial, tampa fora do padrão e alterações na cor do frasco.
Com informações do g1.
Riscos à Saúde
Por não passar pelos testes de segurança da Anvisa e da Cimed, o uso desses itens falsificados pode causar:
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Reações alérgicas severas e irritações na mucosa;
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Alteração do pH íntimo, facilitando o surgimento de infecções;
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Ruptura de preservativos, caso a composição contenha óleos não compatíveis com látex.
[Image showing the comparison between an original and a fake K-MED bottle, highlighting the lot number location]
O que fazer se você comprou o produto?
A recomendação oficial é interromper o uso imediatamente. Não jogue a embalagem fora antes de registrar uma denúncia nos canais da Vigilância Sanitária local ou pelo portal da Anvisa. Caso tenha utilizado o produto e apresente sintomas como ardência, coceira ou secreção atípica, procure orientação médica e informe o uso do dispositivo médico falsificado.