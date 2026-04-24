A conquista do visto para os Estados Unidos virou motivo de comemoração e chamada de vídeo para os estudantes da rede municipal de Rio Branco que seguem rumo a uma experiência internacional inédita. Diretamente de Brasília, onde cumprem a etapa de emissão dos documentos, os alunos conversaram com o prefeito Alysson Bestene, que fez questão de celebrar o momento com entusiasmo nesta sexta-feira (24).

Durante a ligação, o prefeito demonstrou alegria ao ver o grupo reunido e não economizou palavras de incentivo. “Bom dia! E aí? Já está todo mundo com visto? Tá todo mundo vistado? Que bênção, graças a Deus!”, disse logo no início da conversa.

Em clima descontraído, ele seguiu parabenizando os estudantes pela conquista. “Parabéns, gente! Agora vamos todo mundo se preparar para a viagem para a Disney e para a NASA! Missão cumprida! Missão cumprida!”, reforçou, destacando a importância da etapa concluída.

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Os estudantes embarcaram no início da semana para Brasília, acompanhados por coordenadores, como parte da primeira fase da viagem. É na capital federal que eles passam pelo processo de emissão do visto, etapa fundamental antes do embarque definitivo para os Estados Unidos.

Selecionados com base no desempenho escolar, os seis alunos representam diferentes escolas da rede municipal e conquistaram a viagem por meio de um projeto educacional que incentiva o estudo e amplia horizontes. A experiência inclui visitas aos parques da Disney e ao centro de pesquisas da NASA.

Durante a chamada, o prefeito também fez questão de elogiar os estudantes e demonstrar proximidade. “Que bom! Olha… lindos! Tá todo mundo lindo aí, ó! Parabéns, tá? Deus abençoe e retornem!”, afirmou.

Ao final, ele ainda deixou uma mensagem de carinho e reforçou o apoio ao grupo. “Eu vou lá buscar vocês hoje no aeroporto! Valeu, parabéns! Boa final de semana para nós!”, completou.