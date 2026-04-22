O vereador também relembrou que, no ano passado, foi aprovado um subsídio para o transporte público

A situação do transporte coletivo em Rio Branco voltou a ser debatida na Câmara Municipal nesta quarta-feira (22). Durante a sessão, o vereador Felipe Tchê chamou atenção para a necessidade de uma atuação mais firme do poder público diante dos problemas enfrentados diariamente pela população.

Segundo o parlamentar, a insatisfação dos usuários tem chegado com frequência aos gabinetes dos vereadores, o que, na avaliação dele, exige uma fiscalização mais rigorosa e acompanhamento contínuo do sistema.

O vereador também relembrou que, no ano passado, foi aprovado um subsídio para o transporte público, após amplo debate no Legislativo. No entanto, ele apontou que a medida poderia ter sido melhor planejada para evitar as dificuldades atuais.

Além dos transtornos aos passageiros, Felipe Tchê destacou a situação dos trabalhadores do setor, que, segundo relatos, enfrentam atrasos nos salários e problemas no pagamento de benefícios. Diante desse cenário, o parlamentar informou que levou a questão ao Ministério Público, buscando providências.

Mesmo sem participação direta em comissões relacionadas ao tema, ele afirmou que pretende acompanhar de perto os desdobramentos e reforçou a importância do diálogo entre o Legislativo e o Executivo municipal para buscar soluções efetivas.

Para o vereador, o transporte público da capital enfrenta um problema estrutural antigo, que precisa ser tratado com prioridade para garantir um serviço digno à população.