Ana Maria diz que quis “bater” em Ana Paula e leva invertida

A consagração de Ana Paula Renault como a vencedora do BBB 26 continua rendendo momentos icônicos. Na manhã desta quarta-feira (22/04), a jornalista participou do tradicional café da manhã no Mais Você e não fugiu das perguntas diretas de Ana Maria Braga, que confessou ter tido “sentimentos mistos” ao acompanhar a trajetória da mineira.

A Brincadeira e a Invertida

Em um tom descontraído, mas que gerou burburinho, Ana Maria comentou sobre o temperamento explosivo da campeã:

A Confissão: “Tinha hora que tinha vontade de te bater mesmo. Se eu estivesse lá, acho que eu dava nela”, disparou a apresentadora, lembrando que quase foi “cancelada” anteriormente por criticar as atitudes da sister no ar.

A Resposta: Sem perder o rebolado, Ana Paula caiu na risada e deu uma invertida certeira: “Não pode! Você ia ser expulsa, Ana Maria! Imagina que absurdo, Ana Maria Braga expulsa do BBB”.

A fala faz referência à própria história de Ana Paula, que foi desclassificada do BBB 16 por agressão, mas que retornou dez anos depois para conquistar o título de forma legítima.

Números de uma Vitória Esmagadora

Ana Paula confirmou o favoritismo absoluto que sustentou durante os 100 dias de programa:

Porcentagem: Venceu com 75,94% dos votos em uma final contra seus aliados. Pódio: Milena Moreira ficou com o segundo lugar (17,29%) e Juliano Floss garantiu a terceira posição (6,77%). Prêmio Recorde: A jornalista levou para casa a bolada histórica de R$ 5,7 milhões.

Trajetória de Redenção

Com informações do Metrópoles.

Durante o café, a campeã refletiu sobre a diferença entre suas duas passagens pelo reality. Se em 2016 o bordão “Olha elaaa!” marcou sua expulsão, em 2026 a palavra de ordem foi estratégia e autenticidade. Ana Paula destacou que, desta vez, soube dosar a agressividade verbal sem perder a essência que a tornou uma das personagens mais fascinantes da história do formato.

O encontro terminou com um brinde à nova milionária do Brasil, que agora se prepara para uma maratona de eventos e a difícil tarefa de lidar com o luto pelo falecimento de seu pai, Gerardo, ocorrido pouco antes da grande final.