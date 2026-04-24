Wild Rift recebe skin baseada em carro da Porsche

Wild Rift lançou hoje parceria com Porsche e skin exclusiva para Kai'Sa.

O League of Legends: Wild Rift acaba de subir de nível em sofisticação. A Riot Games oficializou nesta sexta-feira (24/04) uma colaboração inédita com a montadora alemã Porsche. A novidade chega com a atualização 7.1: Flat Out e promete transformar a experiência visual dos jogadores com o brilho dos carros esportivos.

Kai’Sa Demônia do Neon: Inspirada no 911 GT3

O grande destaque da parceria é a skin Kai’Sa Demônia do Neon de Prestígio Selecionado. O design do traje foi cocriado com a Porsche, buscando traduzir o desempenho e as linhas aerodinâmicas do novo Porsche 911 GT3 para a armadura da campeã.

Disponibilidade: A skin poderá ser obtida entre 30 de abril e 31 de maio .

Evento: As novidades fazem parte do Grand Prix Demônia do Neon, que mudará a estética de todo o mapa.

Além da Skin: Um Novo Ecossistema de Corrida

A atualização 7.1 não para na Kai’Sa. A temática de corrida se estende para outros campeões e colecionáveis:

Novas Skins: Irelia, Zed, Aurora, Hecarim e Gragas também receberão cosméticos inspirados no universo automobilístico.

Companheiro: O colecionável Hyperspeed Cloudchaser poderá ser resgatado com Gemas Laranja.

Transformação Visual: Durante o evento, elementos visuais de corrida estarão espalhados por todo o jogo.

Foco nas Novas Gerações

De acordo com executivos da Riot e da Porsche em evento realizado em Los Angeles, a parceria visa aproximar a marca automotiva das Gerações Z e Alfa. “Queremos garantir que eles entendam o que nossa marca representa”, afirmou Scott DeVault, gerente de marketing da Porsche. Para os fãs de carros reais, a montadora apresentou um conceito físico do 911 GT3 com temática do jogo, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão, embora o modelo personalizado seja apenas um item de exibição.