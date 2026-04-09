APAGÃO: município do Acre enfrenta mais de 10 dias sem sinal de celular

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⏱️ 1 min leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Moradores do município de Jordão, estão com o serviço de telefonia móvel da operadora TIM e Claro fora do ar há mais de 10 dias. De acordo com relatos de populares, o sinal chega a funcionar por poucos minutos, porém logo desaparece, deixando os usuários sem comunicação.

A situação tem se tornado preocupante e cada vez mais crítica no município, que depende da telefonia móvel.

Na ocasião, alguns dos moradores contam apenas com a internet via Starlink como alternativa para conseguir realizar chamadas e manter a comunicação