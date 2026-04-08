Após voltar de Israel, acreano diz ter sido “curado da homossexualidade”

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Após divulgar a própria morte nas redes sociais e “ressuscitar” no domingo de Páscoa, no último dia 5 de abril, o influencer Lucas Dourado – agora autoproclamado Jesus Dourado – se envolveu em mais uma polêmica. Em uma publicação veiculada nesta quarta-feira (8), o rapaz disse ter sido “curado da homossexualidade”.

Segundo ele, a “mudança” na orientação sexual se deveu a um encontro que classifica como “sobrenatural” com Deus. Dourado disse ter percebido que, por toda a vida, estava enganado. “Eu estive homossexual. Eu não sou, eu não nasci homossexual”, explicou.

“Jesus” diz ainda que essa é a sua história e pede que os seguidores o escutem. “Tenho muito a falar com vocês e tentar ajudar esses milhares de jovens que queiram me escutar”, explicou, enfatizando que a ideia não é promover um debate ideológico. “Não estou difamando você e nem ofendendo a sua família na internet. Eu estou te falando que Jesus mudou a minha vida”, explicou.

A fala de Dourado, no entanto, esbarra em um consenso científico consolidado há décadas. Em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou oficialmente a homossexualidade da Classificação Internacional de Doenças (CID), onde até então aparecia sob o código 302.0. A decisão, tomada durante a 43ª Assembleia Mundial da Saúde, marcou um divisor de águas na luta do movimento LGBT contra a patologização.

Desde 2004, a data passou a ser lembrada como o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, simbolizando não apenas resistência, mas também conquistas históricas. No Brasil, o reconhecimento institucional veio em 2010, quando o Ministério da Saúde oficializou a data.

“Jesus” Dourado promete aprofundar seu relato em novos vídeos. Para ele, a própria história é prova de uma transformação possível pela fé. “Assim como eu fui curado, eu tenho orado sem parar para que Deus venha com força sobrenatural nesse Estadom e eu acredito na mudança através da fé. É isso, eu futuramente irei falar sobre como foi essa mudança e como foi me encontrar com o pai e voltar para quem eu sou”.

Divulgação da própria morte

Ainda no domingo (5), Lucas pediu perdão publicamente por ter dito que tinha morrido na semana anterior. “Eu espero que as pessoas consigam me perdoar. Perdoo publicamente a todas as pessoas que de fato gostam de mim de verdade”, declarou o influenciador, mencionando que estava “no fundo do poço” antes de encontrar suporte na fé.

Lucas afirmou que as postagens polêmicas e o sumiço faziam parte de um processo pessoal e espiritual. Ele negou que a notícia de sua morte fosse um fato consumado, definindo o episódio como parte de um “propósito”. Segundo o acreano, o foco de seu retorno não é sobre status ou religião institucionalizada, mas sobre o testemunho de transformação. “Tudo o que eu estou fazendo é pela graça do Senhor, pela forma que ele tem me tratado, me abraçou e me salvou”, afirmou.