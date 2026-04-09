09/04/2026
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Aprovados no concurso do Iapen são nomeados em edição extra; veja lista

Convocados têm prazo de até 30 dias para tomar posse

Por Dry Alves, ContilNet 09/04/2026
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Aprovados no concurso do Iapen são nomeados em edição extra; veja lista
Aprovados no concurso do Iapen são nomeados em edição extra/Foto: Reprodução
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O governo do Acre iniciou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). A convocação foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estadonesta quinta-feira (9), marcando uma nova etapa do certame e mobilizando candidatos que aguardavam a chamada.

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A lista contempla cargos de agente de polícia penal, técnico administrativo e especialista em execução penal. Entre os nomeados, há vagas destinadas aos sexos masculino e feminino, além de oportunidades para pessoas com deficiência, conforme previsto no edital do concurso. Nomeação

De acordo com o decreto, os candidatos convocados devem apresentar a documentação exigida e assinar o termo de posse no prazo de até 30 dias a partir da publicação. O não cumprimento do prazo pode resultar na perda da vaga, conforme as regras estabelecidas.

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A nomeação representa o avanço no preenchimento de cargos do sistema penitenciário estadual, que deve ser reforçado com a chegada de novos servidores. A expectativa é que os profissionais contribuam para o funcionamento das unidades e o fortalecimento das atividades de segurança e gestão no estado.

A publicação em edição extra indica a urgência na formalização das nomeações, especialmente diante da necessidade de ampliação do quadro funcional. O concurso do Iapen é um dos mais aguardados no Acre e reuniu candidatos de diversas regiões.

Os nomes completos dos convocados podem ser consultados na edição extra do Diário Oficial do Estado, disponível nos canais oficiais do governo.

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