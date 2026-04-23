Onde assistir Athletico-PR x Atlético-GO ao vivo e escalações (23)

Furacão ou Dragão? Saiba como assistir ao vivo ao jogão da Copa do Brasil e não perca nenhum lance da estreia.

A Arena da Baixada recebe na noite desta quinta-feira (23) um dos confrontos mais equilibrados da 5ª fase da Copa do Brasil 2026. O torcedor que busca assistir Athletico-PR x Atlético-GO ao vivo hoje encontrará um Furacão motivado pela estreia no torneio e um Dragão que tenta surpreender fora de casa para levar a decisão viva para Goiânia.

O técnico Odair Hellmann deve promover retornos importantes ao time titular, incluindo o lateral Benavídez e o atacante Bruninho, que retorna de viagem à Europa. Já o Atlético-GO, sob o comando de Eduardo Souza, aposta na consistência defensiva para frear o ímpeto paranaense em Curitiba.

Prováveis Escalações: O que esperar das equipes?

O Athletico-PR entra em campo com força máxima, enquanto o Dragão tem o desfalque de Igor Henrique por desconforto muscular.

Athletico-PR: Santos; Benavídez (Gilberto), Terán, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Portilla (Zapelli) e Luiz Gustavo; Dudu Kogitski, Viveros e Mendoza.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Junior Barreto e Guilherme Lopes; Cristiano, Jader e Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony.

Onde assistir Athletico-PR x Atlético-GO ao vivo?

A partida será exibida para todo o país através de canais por assinatura e plataformas digitais:

SporTV: Transmissão ao vivo na TV fechada.

Premiere: Disponível no sistema de pay-per-view e via streaming para assinantes.

O duelo de volta está marcado para o dia 14 de maio, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, onde será definido o classificado para as oitavas de final.

Informações da Partida

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Arena da Baixada (Ligga Arena), Curitiba (PR)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Fonte: Redação ContilNet