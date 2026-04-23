Onde assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo e escalações (23)

Jogo fora da TV aberta! Descubra agora onde assistir ao vivo ao duelo entre Atlético-MG e Ceará pela Copa do Brasil.

A Arena MRV será o palco de um duelo eletrizante na noite desta quinta-feira (23). Para o torcedor que busca saber como assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo hoje, o confronto marca o início da caminhada das equipes na 5ª fase da Copa do Brasil 2026.

O Galo chega pressionado para mostrar serviço sob o comando de Eduardo Domínguez, enquanto o Vozão, liderado por Mozart, ostenta uma marca de apenas uma derrota no ano e promete endurecer a vida dos mineiros em Belo Horizonte.

Prováveis Escalações: Força Máxima em Campo

Ambas as equipes devem utilizar o que têm de melhor para abrir vantagem no jogo de ida. No lado mineiro, a expectativa fica para a dupla Hulk e Reinier.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Lucas Lima e Juan Alano; Vina, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.

Onde assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo?

A partida de hoje não terá transmissão em TV aberta. Os torcedores poderão acompanhar o jogo através dos seguintes canais:

SporTV: Transmissão para todo o Brasil na TV fechada.

Premiere: Disponível via pay-per-view e aplicativo para assinantes.

O jogo de volta está agendado para o dia 13 de maio, na Arena Castelão, onde o Ceará decidirá a vaga diante de sua torcida.

Detalhes da Partida

Competição: Copa do Brasil (5ª Fase – Ida)

Horário: 19h (Brasília)

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SC)

Fonte: Redação ContilNet