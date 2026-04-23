Onde assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo e escalações (23)

A Arena MRV será o palco de um duelo eletrizante na noite desta quinta-feira (23). Para o torcedor que busca saber como assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo hoje, o confronto marca o início da caminhada das equipes na 5ª fase da Copa do Brasil 2026.
O Galo chega pressionado para mostrar serviço sob o comando de Eduardo Domínguez, enquanto o Vozão, liderado por Mozart, ostenta uma marca de apenas uma derrota no ano e promete endurecer a vida dos mineiros em Belo Horizonte.
Prováveis Escalações: Força Máxima em Campo
Ambas as equipes devem utilizar o que têm de melhor para abrir vantagem no jogo de ida. No lado mineiro, a expectativa fica para a dupla Hulk e Reinier.
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Atlético-MG: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Lyanco e Renan Lodi; Victor Hugo, Alan Franco, Maycon e Cuello; Hulk e Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.
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Ceará: Richard; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Dieguinho, Lucas Lima e Juan Alano; Vina, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart Santos.
Onde assistir Atlético-MG x Ceará ao vivo?
A partida de hoje não terá transmissão em TV aberta. Os torcedores poderão acompanhar o jogo através dos seguintes canais:
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SporTV: Transmissão para todo o Brasil na TV fechada.
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Premiere: Disponível via pay-per-view e aplicativo para assinantes.
O jogo de volta está agendado para o dia 13 de maio, na Arena Castelão, onde o Ceará decidirá a vaga diante de sua torcida.
Detalhes da Partida
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Competição: Copa do Brasil (5ª Fase – Ida)
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Horário: 19h (Brasília)
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Arbitragem: Braulio da Silva Machado (SC)
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VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SC)
Fonte: Redação ContilNet