F1 anuncia retorno do GP da Turquia ao calendário em 2027

Os fãs de velocidade receberam uma notícia aguardada nesta sexta-feira (24/04). Após negociações intensas lideradas pelo presidente Recep Tayyip Erdogan, a Fórmula 1 oficializou o retorno do GP da Turquia ao calendário. A corrida será disputada no aclamado circuito de Istanbul Park, conhecido por seu traçado desafiador e pela famosa Curva 8, uma das mais exigentes do mundo.

O Novo Contrato

Diferente das aparições recentes como “tapa-buraco” durante a pandemia, desta vez a Turquia garantiu uma vaga sólida:

Início: Temporada de 2027.

Duração: Contrato de cinco anos (até 2031).

Local: Istanbul Park, Istambul.

Com informações do Metrópoles.

Histórico de Glórias

A última vez que a F1 acelerou em solo turco foi em 2021, em uma prova marcada pelo asfalto escorregadio. No entanto, a pista é palco de momentos históricos para a categoria:

Heptacampeonato de Hamilton: Foi em Istambul, em 2020, que Lewis Hamilton venceu sob chuva e igualou o recorde de sete títulos mundiais de Michael Schumacher.

Era Original: A pista estreou em 2005 e permaneceu fixa até 2011, sendo um dos traçados modernos mais elogiados por permitir ultrapassagens reais.

Impacto no Calendário

O retorno da Turquia reforça a estratégia da F1 de manter pistas clássicas e técnicas em meio à expansão para circuitos de rua nos EUA e Oriente Médio. O anúncio ocorre em um momento de incertezas no grid, com nomes como Max Verstappen cogitando o futuro na categoria e veteranos como Sebastian Vettel criticando a complexidade das regras atuais.