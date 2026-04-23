Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo e escalações (23)

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira (23) sua jornada na 5ª fase da Copa do Brasil 2026. O confronto contra o Jacuipense-BA, no Allianz Parque, é o foco dos torcedores que buscam saber como assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo online, já que a partida terá transmissão restrita.
Sob o comando de Abel Ferreira, o Verdão entra em campo como franco favorito, defendendo um histórico de 20 vitórias seguidas em estreias na competição nacional.
Prováveis Escalações: Mudanças no Verdão?
Abel Ferreira deve mandar a campo uma equipe competitiva, apesar do calendário apertado. A principal ausência confirmada é a do atacante Paulinho, que segue em recuperação física.
Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Jhon Arias; Flaco López e Vitor Roque.
Jacuipense: Marcelo; Hugo Moura, Railon, Weverton e Ruan Nascimento; JP Talisca, Thiago e Vinicius Amaral; William, Thiaguinho e Pedro Henrique.
Onde assistir Palmeiras x Jacuipense ao vivo?
Diferente de outros jogos transmitidos em TV aberta ou fechada, o duelo de hoje será exibido com exclusividade pelo Prime Video. O sinal de streaming começa a transmitir o pré-jogo a partir das 19h (horário de Brasília), com a bola rolando às 19h30.
Ficha Técnica da Partida
Data: 23 de abril de 2026 (Quinta-feira)
Horário: 19h30 (Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)
Árbitro: Marcelo de Lima Henrique
