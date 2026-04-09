Atraso de salários leva servidores da saúde a ameaçar paralisação em Sena

Servidores que atuam no Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, denunciaram atraso no pagamento de salários e benefícios. Segundo os trabalhadores, os vencimentos não são pagos há dois meses, situação que tem gerado dificuldades financeiras e preocupação entre as equipes.
De acordo com relatos, os profissionais são vinculados a uma empresa terceirizada responsável pela prestação de serviços na unidade. Além dos salários, eles afirmam que o auxílio-alimentação também não é pago há cerca de seis meses.
“Trata-se de uma situação bastante complicada. Temos família para sustentar e, por isso, pedimos uma resposta do Governo do Estado e da empresa responsável. Até agora, não sabemos quando vamos receber”, disse um servidor que preferiu não se identificar.
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Diante do cenário, os trabalhadores informaram que avaliam a possibilidade de paralisar as atividades ainda nesta semana, caso não haja solução para o problema.
Até o momento, não houve posicionamento oficial por parte da empresa citada nem do Governo do Estado sobre os atrasos relatados.
Vereadores de oposição divulgam nota e rebatem acusações em Sena Madureira
Vereadores de oposição de Sena Madureira divulgaram uma nota pública em que contestam declarações recentes e afirmam que suas ações têm sido pautadas pelo respeito, responsabilidade e compromisso com a população. No posicionamento, os parlamentares também reforçam que não concordam com qualquer tipo de violência ou desordem.
O grupo destacou ainda que o papel do vereador é fiscalizar, representar e buscar soluções para as demandas da população, ressaltando que manifestações pacíficas fazem parte do processo democrático. A nota foi assinada pelos vereadores Lays Mayra, Denis Araújo e Ivoneide Bernardino.
Confira a nota na íntegra:
“Nós, vereadores de oposição do município de Sena Madureira, manifestamos nosso repúdio às declarações que afirmam que situações recentes estariam sendo incitadas por vereadores da oposição, bem como à tentativa de atribuir a nós um sentimento de ódio que, de forma alguma, corresponde à verdade.
Rejeitamos com veemência essa narrativa. Nosso trabalho é pautado na responsabilidade, no respeito e no compromisso com a população.
Quando o povo se manifesta de forma democrática, cabe a nós, enquanto representantes eleitos, estar presentes, ouvir, acolher e buscar soluções. Isso não é incitar é cumprir o papel do vereador.
Não concordamos com qualquer tipo de violência ou desordem. Defendemos o diálogo, o respeito e as manifestações pacíficas, que são direitos garantidos em uma sociedade democrática.
O papel do vereador é fiscalizar, representar e dar voz à população. É exatamente isso que temos feito acompanhando de perto a realidade do nosso povo e buscando melhorias para o nosso município.
Somos cidadãos, temos famílias, valores e responsabilidade. Não trabalhamos com ódio trabalhamos com seriedade, compromisso e respeito.
Seguiremos firmes, defendendo a população e exercendo nosso mandato com responsabilidade e transparência.”
Vereadores:
Lays Mayra, Denis Araújo e Ivoneide Bernardino