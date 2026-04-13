Atriz acreana compartilha aniversário íntimo ao lado dos pais após duas décadas e destaca valor dos “pequenos milagres”

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Longe de festas grandiosas, a atriz acreana Brendha Haddad escolheu celebrar seus 40 anos de forma simples e profundamente significativa. Em publicação nas redes sociais, ela revelou ter vivido “um dos aniversários mais marcantes” da vida ao passar o dia inteiro ao lado dos pais, algo que, segundo contou, não acontecia há pelo menos 20 anos.

Da Amazônia para o Brasil

Brendha ganhou projeção nacional ao integrar o elenco da minissérie Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, exibida pela TV Globo, que retrata momentos históricos da região Norte e ajudou a consolidar seu nome no cenário artístico brasileiro.

No relato, a atriz destacou que o dia foi marcado por gestos simples, mas carregados de significado. “Tomei café da manhã, almocei e jantei com meus pais… algo que não acontecia há pelo menos 20 anos”, escreveu.

Além do reencontro, Brendha também relembrou momentos da infância ao brincar com crianças da família. “Brinquei de amarelinha com as crianças, ensinei minha afilhada a fazer uma arte com papel que fazia na infância. Que bom que ouvi a pequena Brendha, que bom que ela ainda existe em mim”, disse.

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A atriz refletiu sobre o valor das relações e da presença familiar em meio à rotina e às conquistas profissionais. “O que realmente importa não é o quanto a gente conquista lá fora, mas com quem a gente pode dividir”, afirmou.

Ela também mencionou a ausência do marido no momento, mas demonstrou esperança de um reencontro próximo. “Faltou a família que eu escolhi, meu marido… mas sinto, com fé, que em breve estaremos todos juntos, celebrando ainda mais vida”. Ao final da publicação, Brendha agradeceu o carinho recebido de fãs e amigos. “Obrigada a cada mensagem, a cada ligação, a cada gesto de carinho”, escreveu.

Encerrando com uma mensagem de fé e reflexão, a atriz resumiu o sentimento do dia: “O extraordinário de Deus está no que parece comum para a grande maioria… são os encontros que dão sentido à jornada, os ‘pequenos’ milagres.”