Atriz mirim sobrinha de Claudia Raia se casa na Espanha

Sobrinha de Claudia Raia e ex-atriz mirim casou-se na Espanha nesta semana.

A ex-atriz Kananda Raia, sobrinha da icônica Claudia Raia, oficializou sua união com Albert Carreras na última terça-feira (21/04), em solo espanhol. Longe da televisão há quase três décadas, Kananda escolheu a discrição da Europa para viver sua nova fase, mas contou com a presença vibrante do clã Raia para celebrar o “sim”.

Estrelas no Altar

O evento foi uma verdadeira reunião de celebridades:

Claudia Raia e o marido Jarbas Homem de Mello foram os destaques.

Os primos Enzo Celulari e Sophia Raia , além do pequeno Luca , também prestigiaram a cerimônia.

Olenka Raia, mãe da noiva e renomada coreógrafa, acompanhou cada detalhe do dia especial da filha.

Com informações do Metrópoles.

Nostalgia dos Anos 90

Para quem não se lembra, Kananda foi uma das crianças mais famosas da TV brasileira em 1996. Ela deu vida a Juliana na novela “Vira-Lata”, onde interpretava a filha da protagonista vivida por Andréa Beltrão. Após participar de “O Amor Está no Ar” (1997), ela decidiu abandonar a carreira artística.

Vida Discreta

Hoje, aos 39 anos, Kananda mantém uma vida reservada. Com um perfil fechado nas redes sociais, ela prefere o anonimato à fama que a cercou na infância. A mudança definitiva para a Espanha e o casamento com um local consolidam sua escolha por uma rotina tranquila, focada na família e em novos projetos pessoais fora das telas.