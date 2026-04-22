O fim do BBB 26 trouxe uma reviravolta digna de novela na manhã desta quarta-feira (22/04). Durante o Bate-Papo BBB, ao descobrir que Solange Couto liderava o ranking de rejeição da temporada e enfrentava um pesado cancelamento, a campeã Ana Paula Renault não hesitou em usar seu espaço para proteger a ex-rival de confinamento.

A Defesa da Campeã

Ana Paula, que já sentiu na pele o peso do julgamento virtual em edições anteriores, foi categórica ao pedir empatia para a atriz:

Fim do Cancelamento: “A gente não ia permitir ter nenhum cancelamento nessa edição. Eu já fui muito cancelada e sei o que é isso”, afirmou a jornalista.

Reconhecimento Profissional: Mesmo admitindo que ouviu “coisas fortes” de Solange, Ana Paula destacou a trajetória da veterana: “É uma mulher extraordinária, uma baita de uma atriz. Não faz sentido algum ter um cancelamento de Solange Couto”.

Com informações do Metrópoles.

A Reação de Solange Couto

A atriz, que acompanhou a entrevista de casa, utilizou suas redes sociais para selar a paz. Em um post carregado de emoção, Solange parabenizou a vitória da mineira e reconheceu suas próprias falhas no jogo:

Parabéns à Jogadora: “Parabenizar pelo seu merecido primeiro lugar, foi a maior jogadora da edição, autêntica e mereceu cada centavo destes mais de 5 milhões de reais”. Pedido de Desculpas: “Quero me desculpar pelas coisas que falei e, constrangida, reconheci meu erro em rede nacional. Me desculparei pessoalmente assim que te ver”. Gratidão pela Empatia: Solange finalizou agradecendo a defesa de Ana Paula, classificando o gesto como “genuíno e de coração”.

O Futuro das Sisters

O posicionamento de Ana Paula foi visto como um movimento estratégico para “limpar” o clima pesado da edição e garantir que a competitividade ficasse restrita à casa. Com a promessa de um encontro presencial em breve, as duas provam que o BBB 26 terminou com maturidade, transformando uma rivalidade histórica em um exemplo de sororidade e respeito profissional.