Bittar volta a criticar Marina e faz pedido aos paulistas: “Vejam o que ela fez no Acre”

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

O senador Marcio Bittar (PL) subiu o tom das críticas contra a ex-ministra do Meio Ambiente e atual deputada federal, Marina Silva, em um desabafo direcionado aos eleitores de São Paulo. Em tom de alerta, o parlamentar acreano questionou o legado de Marina em seu estado natal e criticou severamente as políticas ambientais implementadas durante as gestões do PT, com o apoio da ministra.

Bittar, que se define como “acreano por opção”, iniciou sua fala pedindo cautela aos paulistas antes de depositarem o voto nas urnas.

“Cuidado com o que vocês comprarão nessa eleição. Procura ver o que que ela fez no estado natal dela. Por que que ela não se elege mais no Acre, que é a terra que ela nasceu?”, questionou o senador.

Segundo o parlamentar, a criação de órgãos como o ICMBio trouxe prejuízos diretos aos pequenos produtores da região amazônica. “Eles prendem, tocam fogo em barraco de colono, homens e mulheres que estão lutando para sobreviver, que estão criando uma vaquinha para sobreviver. Não é grandes latifúndios não, nem grandes fazendas não”, afirmou Bittar.

A crítica se estendeu à ausência de benefícios concretos para o Acre sob a influência de Marina. Bittar afirmou que, mesmo sendo uma referência na área ambiental, a ministra não teria deixado um legado de preservação prática em sua terra.

“Nem na área dela, que é a questão ambiental, você pode procurar no Acre em todos os lugares, você não vai ver uma obra ambiental. Não tem um igarapé recuperado, não tem uma encosta recuperada, não tem o leito de rio desassoreado, nada”, disparou.

O senador também acusou Marina Silva e ONGs parceiras de isolarem a região economicamente. “A Marina, com as ONGs dela e com o Lula do PT, eles lacraram a Amazônia. Hoje, quase 30 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia são segregados sem poder fazer uma estrada, sem poder fazer uma ponte, sem poder explorar recursos naturais”, declarou.

Ele finalizou reforçando que a atual deputada “abandonou o estado dela, um dos mais pobres do Brasil”, por não possuir mais viabilidade eleitoral no Acre.