08/04/2026
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Bocalom destaca acordo firmado na gestão dele entre prefeitura e PF

Parceria prevê uso de videomonitoramento para reforçar segurança

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Bocalom
📸 Foto: Reprodução
⏱️ 1 min leitura

O ex-prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, publicou nesta quarta-feira, 8, em suas redes sociais, informações sobre um acordo de cooperação técnica firmado ainda durante a gestão dele com a Polícia Federal para uso de sistemas de videomonitoramento no município.

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Segundo a publicação, a iniciativa permitiu a integração da estrutura de monitoramento da capital com a Superintendência Regional da Polícia Federal no Acre, com foco no fortalecimento das ações de segurança pública.

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De acordo com o extrato do acordo publicado no Diário Oficial da União, a parceria envolve cooperação técnica e operacional para compartilhamento de imagens e desenvolvimento de sistemas de monitoramento urbano, além do intercâmbio de informações entre os órgãos.

Termo De Copperação Ténica

O documento também estabelece que o acordo tem vigência até março de 2031 e foi formalizado entre a Prefeitura de Rio Branco e a Polícia Federal no estado.

Na publicação, Bocalom afirma que a medida representa um avanço na área da segurança e destaca que o acordo foi consolidado durante a administração dele à frente do Executivo municipal.

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