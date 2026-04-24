Câmara de Rio Branco cancela audiência do Plano Diretor e anuncia nova data

A Câmara Municipal de Rio Branco informou o cancelamento da audiência pública que discutiria o Plano Diretor da capital, anteriormente marcada para o dia 27 de abril de 2026. A decisão foi divulgada por meio de comunicado oficial nas redes sociais da instituição.

De acordo com o aviso, a audiência foi remarcada para o dia 11 de maio de 2026, às 9h, no plenário da Câmara Municipal de Rio Branco.

A audiência pública é considerada uma etapa importante no processo de revisão e construção do Plano Diretor, instrumento que orienta o crescimento urbano e define diretrizes para o desenvolvimento da cidade.

No comunicado, a Câmara reforça o convite para a participação popular no novo encontro. “Reforçamos o convite à população para participar deste importante momento de diálogo, debate e construção coletiva para o futuro da nossa cidade”, diz a nota.

Até o momento, não foram detalhados os motivos do cancelamento da data anterior.