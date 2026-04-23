Camila Pudim revela diagnóstico de catapora aos 29 anos

Camila Pudim revelou ter catapora aos 29 anos e alertou sobre vacinas.

A influenciadora Camila Pudim utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (22/04) para compartilhar um diagnóstico inesperado: ela contraiu catapora na fase adulta. Aos 29 anos, a criadora de conteúdo fez um apelo aos seus milhões de seguidores sobre a importância da imunização, relatando que a gravidade do seu caso só não foi pior devido à vacina.

O Relato e o Alerta

“Estou com várias bolinhas pelo corpo. A doutora disse que, se eu não fosse vacinada, minha situação seria crítica”, revelou Camila nos Stories. A influenciadora confirmou que precisará se ausentar das gravações nos próximos dias para focar na recuperação, já que a doença em adultos tende a ser mais severa do que em crianças.

Por que a catapora em adultos preocupa?

Diferente da infância, onde a varicela costuma ser leve, em adultos a taxa de complicações é significativamente maior. Segundo informações da Fiocruz, o quadro pode evoluir para:

Pneumonite Viral: Uma inflamação grave nos pulmões que exige atenção imediata.

Infecções Secundárias: As bolhas na pele servem como porta de entrada para bactérias, podendo levar a infecções sistêmicas.

Sistema Nervoso: Em casos raros, a doença pode atingir o sistema nervoso central.

Com informações do Metrópoles.

Sintomas e Transmissão

O vírus da varicela é altamente contagioso e se espalha através de secreções respiratórias (saliva, espirro, tosse) ou contato com as lesões.

Período de Incubação: De 4 a 16 dias. Sintomas Iniciais: Febre baixa a moderada, mal-estar, cansaço, dor de cabeça e perda de apetite. Lesões na Pele: Bolhas com conteúdo claro e bordas avermelhadas que surgem em surtos por todo o corpo, causando intensa coceira.

Tratamento e Prevenção

Para pacientes acima de 12 anos e adultos, como é o caso de Camila, o uso do medicamento Aciclovir costuma ser indicado para conter a replicação viral e reduzir o risco de complicações. A recomendação médica padrão inclui higiene rigorosa com água e sabão e evitar coçar as feridas para impedir cicatrizes e infecções bacterianas.

A principal forma de evitar esse susto é manter o esquema vacinal em dia. Adultos que nunca tiveram a doença ou não foram vacinados devem procurar orientação médica.