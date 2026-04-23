Giovanna Roque comemora liberdade de MC Ryan SP

MC Ryan SP foi solto hoje após Justiça aceitar pedido de habeas corpus.

A angústia deu lugar à gratidão nas redes sociais de Giovanna Roque. Nesta quinta-feira (23/04), logo após a confirmação de que o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu o habeas corpus a MC Ryan SP, a influenciadora fez um post emocionante. Ryan estava preso desde o dia 15 de abril, sendo um dos nomes de maior impacto na Operação Narco Fluxo.

O Desabafo de Giovanna

Em uma sequência de fotos e textos, Giovanna destacou o lado espiritual do casal durante os dias de isolamento:

Gratidão: “Meu coração está transbordando. Foram muitos dias subindo ao monte, suplicando e orando juntos, e Deus ouviu cada clamor”, escreveu.

Providência: A namorada do funkeiro afirmou que, apesar de não entender os caminhos, hoje reconhece que foi “a mão de Deus em cada detalhe”.

Com informações do Metrópoles.

A Decisão Judicial

O habeas corpus, obtido pela equipe do advogado Felipe Cassimiro, baseou-se em uma “flagrante ilegalidade” no prazo da prisão temporária.

O Erro: Enquanto a autoridade policial havia solicitado 5 dias de prisão, a decisão judicial inicial havia decretado 30 dias. A Correção: A Justiça reconheceu que a medida extrema deveria ser restrita ao período requerido pela polícia, determinando a soltura imediata por já ter ultrapassado o prazo legal de 5 dias.

O Peso da Operação Narco Fluxo

Apesar da liberdade, MC Ryan SP continua sendo investigado em um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro já registrados no Brasil.

Volume Financeiro: A PF estima que o grupo movimentou mais de R$ 1,6 bilhão , com suspeitas de que o montante total possa chegar a R$ 260 bilhões .

Outros Nomes: A operação também deteve figuras como Raphael Sousa (Choquei), Chrys Dias e o cantor Poze do Rodo.

A defesa de Ryan sustenta a inocência do cantor e afirma que ele está à disposição para esclarecer qualquer movimentação financeira em suas contas. O “Tubarão” deve retornar para casa ainda hoje para reencontrar a família e a filha.