Darrell Sheets sofria ataques on-line antes de morrer

Polícia investiga hoje se cyberbullying levou Darrell Sheets a tirar a própria vida

O mundo dos reality shows está em luto. Darrell Sheets, de 67 anos, foi encontrado morto em sua residência em Lake Havasu City, no Arizona, nesta quarta-feira (22/04).

Enquanto a polícia confirma que a causa foi um ferimento autoinfligido, o foco das autoridades agora se volta para denúncias de cyberbullying e perseguição sistemática contra o veterano da TV.

A Investigação de Cyberbullying

Amigos próximos e colegas de elenco, como Rene Nezhoda, utilizaram as redes sociais para cobrar justiça. Segundo Rene, uma pessoa específica estaria “atormentando” Darrell nos últimos dias.

Relato de Colega: “O Darrell postou muito sobre o cara que o estava perseguindo. Eu realmente espero que as autoridades investiguem esse cara, porque isso simplesmente não é certo”, desabafou Nezhoda no Instagram.

Posicionamento Oficial: O Departamento de Polícia de Lake Havasu City confirmou ao portal Page Six que está ciente das acusações. “Isso faz parte da investigação em andamento”, afirmou o sargento Kyle Ridgway.

Com informações do Metrópoles.

Detalhes da Ocorrência

A polícia foi acionada por volta das 2h da manhã de quarta-feira. Ao chegarem ao quarteirão 1.500 da Chandler Drive, os oficiais encontraram o colecionador já sem vida. O corpo foi encaminhado ao IML do Condado de Mohave para exames complementares.

O Legado de “The Gambler”

Darrell Sheets foi um pilar de Quem Dá Mais? entre 2010 e 2023, aparecendo em mais de 160 episódios. Conhecido pelo bordão “This is the WOW factor!”, ele conquistou o público com seu instinto agressivo nos leilões de depósitos abandonados e sua personalidade vibrante. Em 2019, o colecionador já havia enfrentado problemas graves de saúde após sofrer um ataque cardíaco, mas havia retornado à vida pública com vigor.

A morte de Darrell levanta mais uma vez o debate sobre a saúde mental de figuras públicas e a responsabilidade de plataformas digitais no combate ao ódio gratuito e à perseguição virtual.