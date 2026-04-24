Um caminhão baú voltou a ficar atolado na rua Monsenhor Távora, localizada no centro de Sena Madureira, nas proximidades da feira livre dos colonos. O caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (24) e chamou a atenção de moradores e comerciantes que circulavam pela região.

Imagens enviadas à redação mostram o veículo preso em meio à lama, sem conseguir sair do local. A situação gerou transtornos no tráfego e dificuldades para quem depende da via, considerada uma das mais movimentadas da cidade, especialmente em dias de feira.

O episódio não é isolado. Moradores relatam que problemas como buracos, falta de drenagem e ausência de manutenção têm se tornado frequentes, principalmente após períodos de chuva. Segundo relatos, há cerca de seis meses não são realizados serviços significativos de recuperação das ruas por parte do poder público municipal.

LEIA TAMBÉM: Após confusão em Sena, ex-vereador pede cassação de parlamentares

Comerciantes da área afirmam que a precariedade da via impacta diretamente nas vendas, já que muitos clientes evitam trafegar pela região devido às más condições. Além disso, motoristas enfrentam riscos constantes de danos aos veículos e atrasos no transporte de mercadorias.

A repetição de դեպisódios como esse reforça a cobrança da população por ações efetivas da prefeitura, especialmente no que diz respeito à infraestrutura urbana. Para os moradores, a recuperação das ruas e a implantação de sistemas adequados de escoamento da água são medidas urgentes para evitar novos transtornos e garantir melhores condições de mobilidade no município.