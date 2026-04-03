Sexta-feira Santa: procissão leva 12 mil fiéis às ruas de Rio Branco

📸 Foto Destaque: Foto: Juan Diaz, ContilNet

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A Sexta-feira Santa é uma data tradicional e importante para a igreja católica e os fiéis. Nesta sexta-feira (3), a Procissão do Cristo Morto levou, em média, 12 mil fiéis às ruas de Rio Branco.

Católicos de diversas regiões da capital se reuniram no Centro de Rio Branco para acompanhar a procissão, que teve início por volta das 17h.

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Em oração e reflexão, os fiéis percorrem as principais ruas do Centro de Rio Branco, finalizando no Calçadão da Gameleira, onde será encenado o Musical da Paixão de Cristo.