08/04/2026
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Cheia do Rio Juruá mantém famílias em abrigos e afeta 28 mil pessoas; veja

Todos os pedidos de retirada foram atendidos ainda no último sábado

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📸 Foto: Ascom
⏱️ 2 mins leitura

A cheia do Rio Juruá segue impactando milhares de moradores em Cruzeiro do Sul. De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio registrou 13,39 metros na manhã desta quarta-feira (8), permanecendo acima da cota de transbordamento, que é de 13 metros.WhatsApp Image 2026 04 08 At 08.40.25 (3)

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Atualmente, 59 famílias, totalizando 276 pessoas, estão abrigadas em seis escolas públicas do município. Essas famílias recebem assistência completa, incluindo alimentação, atendimento médico e suporte social.WhatsApp Image 2026 04 08 At 08.40.25 (1)

Segundo o coordenador de desastres da Defesa Civil, Iranilson Neri, todos os pedidos de retirada foram atendidos ainda no último sábado, com atuação conjunta da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos de apoio.

“O retorno das famílias só será feito quando o rio estiver abaixo da cota de transbordamento e houver total segurança. O processo é gradual, pois o rio baixa lentamente e ainda há previsão de chuvas nos próximos dias”, explicou.WhatsApp Image 2026 04 08 At 08.40.25 (2)

Os dados mais recentes apontam que mais de 7 mil famílias foram atingidas pela cheia, com cerca de 28.350 pessoas afetadas em todo o município. Além disso, há registros de famílias desalojadas e outras que permanecem em áreas de risco.

A Defesa Civil também intensificou a distribuição de água potável desde a última quinta-feira, com equipes atuando em diferentes regiões, como Miritizal, Remanso e Boca do Moa. O órgão pede compreensão da população devido à grande extensão das áreas atingidas.

O monitoramento do nível do rio segue sendo realizado diariamente, com base em dados oficiais, enquanto as equipes permanecem em alerta para novas ocorrências.

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