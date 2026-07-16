Em Cruzeiro do Sul, Prefeitura capacita servidores sobre o Protocolo Brasil Sem Fome

A capacitação tem como objetivo fortalecer a atuação das equipes da Atenção Primária à Saúde na aplicação da TRIA

Durante a programação, enfermeiros e agentes comunitários de saúde receberam orientações sobre a aplicação da TRIA. /Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realiza nesta quinta-feira, 16, uma capacitação voltada para enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) sobre a replicação da Triagem de Risco de Insegurança Alimentar e Nutricional (TRIA), ferramenta do Protocolo Brasil Sem Fome que auxilia na identificação de famílias em situação de vulnerabilidade e no encaminhamento para os serviços da rede de proteção social.

A capacitação, realizada na faculdade de ciências médicas, AFYA, tem como objetivo fortalecer a atuação das equipes da Atenção Primária à Saúde na aplicação da TRIA. Atualmente, o município registra 12,6% de aplicação da ferramenta e busca ampliar esse percentual para identificar um número maior de famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, garantindo o acesso às políticas públicas de forma mais eficiente.

Representando o prefeito Zequinha Lima, o secretário da Casa Civil e presidente da CAISAN Municipal, Ney Williams Mazzaro, destacou que a adesão de Cruzeiro do Sul ao Protocolo Brasil Sem Fome fortalece as ações que já vêm sendo desenvolvidas pela gestão na área da segurança alimentar.“Cruzeiro do Sul já desenvolve ações voltadas à segurança alimentar e nutricional. Essa formação vai permitir que possamos avançar nas metas do Protocolo Brasil Sem Fome, fortalecendo ainda mais as políticas públicas de alimentação, nutrição e segurança alimentar no município”, afirmou.

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A agente articuladora do Protocolo Brasil Sem Fome, Catiana Rodrigues da Silva, explicou que a capacitação é uma etapa importante para ampliar a aplicação da triagem no município, especialmente devido às características dos territórios atendidos pelas equipes de saúde.“Os agentes comunitários de saúde conhecem a realidade das comunidades e têm acesso direto às famílias. Eles desempenham um papel essencial para que a triagem alcance quem realmente precisa, permitindo identificar as famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional e garantir o encaminhamento aos serviços”, destacou.

Durante a programação, enfermeiros e agentes comunitários de saúde receberam orientações sobre a aplicação da TRIA e sua importância para o fortalecimento da atuação integrada entre Saúde, Assistência Social e demais setores envolvidos no Protocolo Brasil Sem Fome.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Cruzeiro do Sul com o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, contribuindo para um atendimento mais humanizado e ampliando o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade aos serviços e direitos oferecidos pelo município.