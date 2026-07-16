A Avenida Copacabana é uma das principais e mais antigas vias de Cruzeiro do Sul. /Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Obras e Habitação, segue avançando com os serviços de drenagem da Avenida Copacabana, uma das mais antigas e importantes vias da cidade. A drenagem faz parte do projeto de revitalização completo da avenida e contará com 1.200 metros de extensão, garantindo maior durabilidade ao novo asfalto e melhores condições de trafegabilidade.

Os serviços começaram nas proximidades da Ladeira do Bode e seguirão até a região do antigo Detran, contemplando praticamente toda a extensão da avenida. Durante a execução da obra, haverá alterações no trânsito, com interdições parciais e, em alguns momentos, o fechamento de trechos para garantir a segurança dos trabalhadores e da população.

O secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Habitação, Carlos Alves, destacou a importância da obra e pediu a compreensão dos moradores e motoristas durante o período de execução.”A Avenida Copacabana é uma das principais e mais antigas vias de Cruzeiro do Sul. Há muito tempo empresários e moradores aguardavam por essa revitalização. Estamos iniciando pela drenagem, que é uma etapa fundamental para garantir a qualidade e a durabilidade da obra. Sabemos que haverá alguns transtornos, mas estamos trabalhando para causar o menor impacto possível à população. Em alguns momentos será necessário interditar totalmente um trecho da avenida e, logo em seguida, reabrir parcialmente para manter o fluxo de veículos. Nossa equipe acompanha de perto toda a execução para que o serviço seja realizado com qualidade e dentro do cronograma”, explicou Carlos Alves.

“A Prefeitura orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção ao trafegar pela região e agradece a compreensão da população durante a realização de uma obra que trará mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para quem utiliza diariamente a Avenida Copacabana”, concluiu.