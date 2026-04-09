Chute de Messi quebra lente de fotógrafo durante treinamento em Miami

Um vídeo de um treinamento do Inter Miami ganhou as redes sociais nesta semana ao registrar um incidente inusitado envolvendo Lionel Messi. Conhecido pela precisão cirúrgica de sua perna esquerda, o astro argentino acabou protagonizando um momento de “prejuízo” para um profissional de imagem que acompanhava a sessão diurna de treinos do clube norte-americano.
Durante uma série de finalizações, Messi desferiu um chute potente em direção ao gol. A bola, que viajava em alta velocidade, não balançou as redes, mas atingiu em cheio a lente da câmera profissional de um fotógrafo posicionado estrategicamente próximo à linha de fundo.
“Me lo rompió Messi”
O impacto foi tão forte que a proteção frontal da lente (conhecida como para-sol) se desprendeu imediatamente do corpo do equipamento. O fotógrafo, surpreso com a precisão indesejada do craque, ergueu a câmera e exclamou: “ME LO ROMPIÓ MESSI!” (Messi a quebrou!). Nas imagens, é possível ver o camisa 10 parado a poucos metros, observando a cena logo após o ocorrido.
Riscos do Ofício
Fotógrafos esportivos costumam trabalhar em áreas de alto risco para captar os melhores ângulos da ação. Embora os equipamentos sejam robustos e utilizem acessórios projetados para absorver choques, a força de um chute profissional pode causar danos consideráveis.
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Apesar do susto e do acessório desprendido, não houve registro de feridos. Até o momento, não há confirmação se a lente sofreu danos internos graves ou se apenas a peça externa de proteção foi afetada. O vídeo segue acumulando milhões de visualizações, destacando que, às vezes, até estar perto do melhor do mundo tem seus riscos.