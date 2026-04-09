Chute de Messi quebra lente de fotógrafo durante treinamento em Miami

O astro argentino acertou a lente de uma câmera profissional enquanto treinava finalizações próximas à linha do gol

📸 Foto: Reprodução

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Um vídeo de um treinamento do Inter Miami ganhou as redes sociais nesta semana ao registrar um incidente inusitado envolvendo Lionel Messi. Conhecido pela precisão cirúrgica de sua perna esquerda, o astro argentino acabou protagonizando um momento de “prejuízo” para um profissional de imagem que acompanhava a sessão diurna de treinos do clube norte-americano.

Durante uma série de finalizações, Messi desferiu um chute potente em direção ao gol. A bola, que viajava em alta velocidade, não balançou as redes, mas atingiu em cheio a lente da câmera profissional de um fotógrafo posicionado estrategicamente próximo à linha de fundo.

“Me lo rompió Messi”

O impacto foi tão forte que a proteção frontal da lente (conhecida como para-sol) se desprendeu imediatamente do corpo do equipamento. O fotógrafo, surpreso com a precisão indesejada do craque, ergueu a câmera e exclamou: “ME LO ROMPIÓ MESSI!” (Messi a quebrou!). Nas imagens, é possível ver o camisa 10 parado a poucos metros, observando a cena logo após o ocorrido.

Riscos do Ofício

Fotógrafos esportivos costumam trabalhar em áreas de alto risco para captar os melhores ângulos da ação. Embora os equipamentos sejam robustos e utilizem acessórios projetados para absorver choques, a força de um chute profissional pode causar danos consideráveis.

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Apesar do susto e do acessório desprendido, não houve registro de feridos. Até o momento, não há confirmação se a lente sofreu danos internos graves ou se apenas a peça externa de proteção foi afetada. O vídeo segue acumulando milhões de visualizações, destacando que, às vezes, até estar perto do melhor do mundo tem seus riscos.