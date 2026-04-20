A geografia do Acre como desafio para o desenvolvimento

Entenda como as características geográficas do Acre se tornam desafios para o desenvolvimento econômico do estado

O desenvolvimento econômico de um lugar não é algo aleatório; está diretamente ligado a uma soma de fatores, dentre eles, a sua geografia. Ambientes com características geográficas favoráveis tendem a apresentar um nível de desenvolvimento econômico maior do que aqueles com geografias “desfavoráveis”.

O Acre é um estado que apresenta muita dificuldade em seu desenvolvimento econômico, e muito disso se dá, principalmente, por sua geografia. Localizado na região sudoeste da Amazônia, o estado acreano está distante dos grandes centros econômicos do Brasil. Praticamente quatro mil quilômetros separam o Acre de São Paulo e do Rio de Janeiro (as duas maiores metrópoles e centros comerciais do país). Essa distância geográfica dificulta a dinamização do comércio no estado.

A proximidade com o oceano Pacífico poderia ser um grande benefício estratégico para o desenvolvimento do estado, porém, outro fator geográfico se torna uma barreira, literalmente. Entre o Acre e o oceano Pacífico existe a Cordilheira dos Andes, no Peru e na Bolívia. Essa cadeia de montanhas funciona, de fato, como uma barreira geográfica, dificultando o acesso do estado aos portos do Pacífico.

Dentro dessa lógica, o fato de o Acre não possuir acesso ao mar é um fator predominante para o baixo desenvolvimento econômico do estado. Regiões sem acesso a portos marítimos possuem maiores dificuldades no comércio internacional. Segundo dados da Comex Stat, em 2025, o Acre foi o estado brasileiro que menos exportou e importou produtos, reflexo da considerável distância em relação aos portos do Atlântico e da barreira geográfica em relação aos portos do Pacífico.

A baixa população do estado também pode ser considerada um desafio no processo de desenvolvimento econômico. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Acre apresentou, no último censo de 2022, uma população de aproximadamente 830 mil habitantes. É o 25º estado brasileiro em população, à frente apenas de Amapá e Roraima. Para a economia, um lugar com população reduzida representa um baixo mercado consumidor, o que não é atrativo para grandes empresas.

A distância dos grandes centros, a barreira dos Andes, a falta de acesso ao mar e a reduzida população são desafios geográficos para o estado do Acre que devem ser observados pelo poder público na elaboração de projetos de desenvolvimento específicos para a região.

Biografia:

Possui Mestrado em Geografia pela Universidade Federal do Acre, com linha de pesquisa na análise da dinâmica socioambiental, atua como professor da rede estadual de ensino desde 2020. Já atuou no ensino superior (professor substituto na Universidade Federal do Acre) e em cursos preparatórios para o ENEM e concursos públicos.

Possui uma página no Instagram chamada Geografia Hoje (@geografia.hoje), onde divulga conteúdos relacionados ao ensino de Geografia, questões geopolíticas e atualidades.