Assassino foi preso em Portugal após 12 anos foragido

Após quase doze anos vivendo na clandestinidade, um brasileiro de 30 anos foi finalmente capturado. A prisão ocorreu na cidade de Albufeira, no sul de Portugal, nesta quarta-feira (22/04). O homem era alvo de um mandado de prisão internacional por um crime cometido em dezembro de 2014, na cidade de Naque, interior de Minas Gerais.

O Crime e a Condenação

O caso chocou a região do Vale do Rio Doce pela frieza da execução:

Dinâmica: Segundo os autos, o condenado assassinou o namorado da própria mãe com um tiro na nuca .

Sentença: Ele foi condenado pela justiça brasileira a 16 anos de prisão por homicídio qualificado.

Fuga: Logo após o crime e o início do processo, o homem conseguiu fugir do país, entrando para a lista de procurados da Interpol.

Vida de Aparências na Europa

Durante o período em que esteve foragido, o brasileiro construiu uma nova vida em solo português. No momento da prisão, ele vivia com uma companheira e um filho em Albufeira. A localização foi possível graças à cooperação entre a Polícia Federal brasileira e a Polícia Judiciária de Portugal.

Com informações do Metrópoles.

Próximos Passos

O detido será agora encaminhado ao Tribunal da Relação de Évora. Os procedimentos legais incluem:

Audiência de Custódia: Para validar a legalidade da prisão em solo europeu. Processo de Extradição: A justiça brasileira deverá solicitar formalmente o recambiamento do preso para que ele cumpra a pena de 16 anos em território nacional.

Este caso reforça o cerco fechado contra brasileiros que cometem crimes violentos e buscam refúgio em Portugal, país que tem intensificado a extradição de criminosos condenados nos últimos anos.