O feriado de Tiradentes (21/04) foi marcado por uma ação dramática da Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Após receberem chamados via 190 relatando gritos de socorro e sinais de tortura vindos de uma residência no bairro Élisson Prieto, os militares localizaram o que chamaram de “cativeiro do crime”, resgatando um homem de 37 anos que estava prestes a ser assassinado.

O Cenário da Tortura

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em estado crítico. O homem, que não possui antecedentes criminais, apresentava:

Ferimentos Graves: Lesões profundas na cabeça, braços e pernas.

Sinais de Tortura: Marcas que indicam um sofrimento prolongado antes da execução planejada.

Socorro Imediato: O homem foi encaminhado às pressas para uma unidade hospitalar da região, onde permanece sob cuidados médicos.

Com informações do Metrópoles.

Prisão e Investigação

Dentro do imóvel — que era utilizado exclusivamente para atividades criminosas — a polícia prendeu um homem de 27 anos em flagrante.

Perfil do Suspeito: O detido já possui passagens por tráfico de drogas e é investigado por um homicídio no estado de Goiás. Fuga: Outros dois suspeitos conseguiram fugir pulando muros ao notarem a aproximação das viaturas e estão sendo procurados. Motivação: A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, embora a vítima não tenha histórico delitivo.

O suspeito preso responderá pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura. A perícia técnica esteve no local para coletar evidências que possam levar à identificação dos comparsas foragidos.