23/04/2026
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Polícia acha “cativeiro do crime” e resgata homem em Uberlândia

PM resgatou homem torturado em cativeiro de Uberlândia; suspeito foi preso

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 08:26
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Polícia acha “cativeiro do crime” e resgata homem em Uberlândia
Divulgação/PMMG

O feriado de Tiradentes (21/04) foi marcado por uma ação dramática da Polícia Militar em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Após receberem chamados via 190 relatando gritos de socorro e sinais de tortura vindos de uma residência no bairro Élisson Prieto, os militares localizaram o que chamaram de “cativeiro do crime”, resgatando um homem de 37 anos que estava prestes a ser assassinado.

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O Cenário da Tortura

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima em estado crítico. O homem, que não possui antecedentes criminais, apresentava:

  • Ferimentos Graves: Lesões profundas na cabeça, braços e pernas.

  • Sinais de Tortura: Marcas que indicam um sofrimento prolongado antes da execução planejada.

  • Socorro Imediato: O homem foi encaminhado às pressas para uma unidade hospitalar da região, onde permanece sob cuidados médicos.

Com informações do Metrópoles.

Prisão e Investigação

Dentro do imóvel — que era utilizado exclusivamente para atividades criminosas — a polícia prendeu um homem de 27 anos em flagrante.

  1. Perfil do Suspeito: O detido já possui passagens por tráfico de drogas e é investigado por um homicídio no estado de Goiás.

  2. Fuga: Outros dois suspeitos conseguiram fugir pulando muros ao notarem a aproximação das viaturas e estão sendo procurados.

  3. Motivação: A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, embora a vítima não tenha histórico delitivo.

O suspeito preso responderá pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura. A perícia técnica esteve no local para coletar evidências que possam levar à identificação dos comparsas foragidos.

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