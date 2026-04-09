Conversão irregular provoca colisão entre motociclistas em avenida movimentada de Brasiléia

Imagens que circulam, um dos motociclistas parou em frente a um estabelecimento comercial para deixar uma passageira

📸 Foto: ContilNet

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Um acidente envolvendo duas motocicletas foi registrado na manhã desta quinta-feira (9), na Avenida Manoel Marinho Montes, uma das principais vias comerciais de Brasiléia, localizada na parte alta da cidade.

De acordo com informações e imagens que circulam, um dos motociclistas parou em frente a um estabelecimento comercial para deixar uma passageira. Em seguida, ao tentar retornar à via, o condutor realizou uma manobra irregular em um trecho onde a conversão é proibida.

A avenida possui tráfego intenso e conta com retorno permitido apenas alguns metros à frente. Ao desrespeitar a sinalização e não observar o fluxo de veículos que vinha pela esquerda, o motociclista acabou entrando na frente de outra moto que seguia normalmente pela via. Sem tempo para reação, o segundo condutor colidiu com o veículo.

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Apesar do impacto, os dois motociclistas aparentavam não ter sofrido ferimentos graves, levantando-se logo após a colisão.

O acidente não consta em registros da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou de unidades de saúde. A suspeita é de que os envolvidos tenham optado por resolver a situação no próprio local, sem acionar as autoridades ou serviços de emergência.