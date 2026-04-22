Cozinheira esfaqueia ex-namorada por não aceitar término

A noite desta segunda-feira (20/04) foi marcada por uma tentativa de feminicídio no bairro do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Mercia Kerolin De Oliveira Souza, de 26 anos, foi detida pela Polícia Militar após atacar a ex-companheira com golpes de faca. A vítima, uma jovem de 22 anos, foi socorrida em estado grave.

Dinâmica do Ataque

De acordo com os relatos colhidos pela Polícia Civil, o crime ocorreu após uma tentativa frustrada de reconciliação:

A Discussão: Mercia foi até a residência da ex-namorada para tentar reatar o relacionamento, que havia terminado recentemente. No local, iniciou-se uma discussão que escalou para agressões físicas.

Com informações do Metrópoles.

O Crime: A briga, que começou dentro do imóvel, terminou na via pública. Diante da mãe da vítima, a cozinheira desferiu as facadas.

Socorro: A vítima foi levada às pressas para o Hospital do M’Boi Mirim, onde permanece sob cuidados médicos intensivos.

Versões e Prisão

Inicialmente, Mercia tentou alegar legítima defesa aos policiais militares que atenderam a ocorrência. No entanto, na delegacia, a suspeita acabou confessando que agiu por não aceitar o término da relação.

A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida para perícia. O caso foi registrado no 47° Distrito Policial (Capão Redondo) como tentativa de homicídio qualificado/feminicídio. A agressora permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nas próximas horas.