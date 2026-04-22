23/04/2026
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VÍDEO: aluna é atropelada na faixa em frente a colégio militar

Acidente ocorreu no horário de saída dos alunos, foi registrado por câmeras e mobilizou policiais

Por Redação ContilNet 22/04/2026 às 20:04 Atualizado: há 5 horas
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VÍDEO: aluna é atropelada na faixa em frente a colégio militar
aluna é atropelada na faixa em frente a colégio militar/Foto: Reprodução

Uma estudante do Colégio Militar Estadual Tiradentes foi atingida por uma motocicleta enquanto atravessava a faixa de pedestres, no início da tarde desta quarta-feira (22), em frente à unidade de ensino, na região do Calafate, em Rio Branco.

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O caso aconteceu por volta das 12h45, momento de grande fluxo de estudantes na saída das aulas. Imagens de monitoramento mostram a jovem iniciando a travessia quando acaba sendo atingida pela moto. A suspeita é de que a condutora não tenha conseguido frear a tempo ao perceber a pedestre.

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Um policial que passava pelo local no momento do acidente parou o veículo imediatamente para ajudar. Em seguida, agentes que trabalham na área administrativa do colégio também prestaram apoio até a chegada do atendimento médico.

A jovem, filha de um tenente da Polícia Militar, recebeu avaliação após o acidente. Apesar do susto e da força do impacto registrada nas imagens, ela não teve ferimentos graves e está fora de perigo.

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