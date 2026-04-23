23/04/2026
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Criminosos usam motorista de app para roubar concessionária no Acre

Durante o crime, os vidros do estabelecimento foram quebrados

Por José Halif, ContilNet 23/04/2026 às 07:34
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Criminosos usam motorista de app para roubar concessionária no Acre
Concessionária é alvo de criminosos em Cruzeiro do Sul | Foto: Cedida

Um roubo registrado na madrugada desta quinta-feira (23) terminou com danos em uma concessionária de veículos em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

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De acordo com informações iniciais, os criminosos utilizaram um motorista de aplicativo para chegar até o local onde ocorreu a ação. Durante o crime, os vidros do estabelecimento foram quebrados.

As circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, e até o momento não há confirmação sobre a identidade dos suspeitos nem detalhes completos sobre a dinâmica da ação criminosa.

O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das apurações.

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