Criminosos usam motorista de app para roubar concessionária no Acre

Durante o crime, os vidros do estabelecimento foram quebrados

Um roubo registrado na madrugada desta quinta-feira (23) terminou com danos em uma concessionária de veículos em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

De acordo com informações iniciais, os criminosos utilizaram um motorista de aplicativo para chegar até o local onde ocorreu a ação. Durante o crime, os vidros do estabelecimento foram quebrados.

As circunstâncias da ação ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, e até o momento não há confirmação sobre a identidade dos suspeitos nem detalhes completos sobre a dinâmica da ação criminosa.

O caso segue sob investigação, e novas informações podem ser divulgadas a qualquer momento conforme o avanço das apurações.