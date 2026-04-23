O homem foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul

Um homem de 21 anos, foragido do Presídio Manoel Neri da Silva, foi recapturado na noite desta quarta-feira (22), no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul. Com ele, foram apreendidos 100 invólucros de cocaína e dois de maconha. O suspeito também confessou participação em atos de tortura contra um morador da região.

A operação foi realizada por volta das 20h por investigadores dos núcleos NEIC e NEPATRI, após informações levantadas ao longo da tarde indicarem que um homem havia sido vítima de agressões praticadas por integrantes de uma organização criminosa.

O suspeito, identificado pelas iniciais T.G.S., possuía mandado de recaptura em aberto e estava escondido em uma residência localizada na Avenida Rio Juruá, às margens do rio. Ao chegarem ao local, os investigadores foram recebidos pela namorada do suspeito. Ele foi encontrado no interior do imóvel e acatou a ordem de parada.

Durante a abordagem, o homem afirmou inicialmente não portar ilícitos, mas indicou que uma bolsa preta, que havia deixado no local, continha entorpecentes. Na verificação, os policiais encontraram 102 invólucros de drogas, já fracionados e prontos para comercialização.

Questionado sobre os atos de tortura contra a vítima, identificada pelas iniciais A.C.M., de 36 anos, o suspeito assumiu participação nas agressões.

O homem foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, com uso de algemas devido ao risco de fuga, e teve sua integridade física preservada.

Ele deverá responder pelos crimes de tráfico de drogas, tortura e participação em organização criminosa.