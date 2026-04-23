“Dar bumbum é abominável”: pastor é investigado por homofobia

Pastor é investigado na Bahia hoje por proferir ofensas homofóbicas em hospital

A Polícia Civil da Bahia investiga um pastor de 55 anos pelo crime de injúria com conotação homofóbica. O incidente ocorreu dentro do Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), em Feira de Santana, onde o religioso teria abordado um jovem de 20 anos com frases discriminatórias, afirmando que a conduta do rapaz era “abominável aos olhos de Deus”.

O Registro da Ocorrência

Sentindo-se agredido e humilhado no ambiente hospitalar, o jovem não hesitou em buscar as autoridades.

A Denúncia: A vítima registrou um boletim de ocorrência detalhando a agressão verbal.

Investigação: O inquérito foi instaurado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Feira de Santana na última segunda-feira ( 20/04 ).

Próximos Passos: A polícia deve ouvir testemunhas que presenciaram a cena no hospital e convocar o religioso para prestar depoimento nos próximos dias.

Com informações do Metrópoles.

Homofobia é Crime

Vale lembrar que, desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) equiparou a homofobia e a transfobia ao crime de racismo.

Imprescritível e Inafiançável: A prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual pode resultar em penas de reclusão. Liberdade Religiosa vs. Discurso de Ódio: Embora a liberdade de culto seja garantida pela Constituição, o STF entende que ela não serve de “salvo-conduto” para discursos que promovam o ódio ou a desumanização de grupos vulneráveis.

Repercussão Local

O caso gerou indignação entre movimentos LGBTQIA+ da região, que cobram uma resposta rigorosa das autoridades para desencorajar condutas similares em espaços públicos, especialmente em ambientes de saúde, onde o respeito e a dignidade humana devem ser prioridade.

Até o momento, a identidade do pastor não foi divulgada oficialmente pela polícia para não comprometer as investigações em curso.