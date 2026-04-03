Defesa aponta necessidade de nova cirurgia para Jair Bolsonaro

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A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Supremo Tribunal Federal documentos médicos indicando a necessidade de uma nova cirurgia. Segundo os relatórios apresentados nesta sexta-feira (3), o ex-chefe do Executivo enfrenta fortes dores no ombro direito, o que motivou avaliações recentes.

De acordo com os laudos, exames ortopédicos realizados nos últimos dias apontam que apenas um procedimento cirúrgico poderá aliviar o quadro. A recomendação foi reforçada após análises complementares que confirmaram a gravidade do problema.

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O fisioterapeuta responsável pelo acompanhamento, Kleber Antônio Caiado de Freitas, destacou que os sintomas já eram perceptíveis antes da alta hospitalar, concedida em 27 de março de 2026. Ainda conforme a equipe, a evolução clínica passou a exigir uma intervenção mais efetiva.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde a decisão do ministro Alexandre de Moraes, com restrições de comunicação e visitas. A medida integra o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses, determinada após condenação em 2025.

Enquanto isso, médicos seguem monitorando o estado de saúde do ex-presidente, que permanece sob acompanhamento contínuo em casa.

Com informações Bacci Notícias